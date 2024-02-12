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Тюменка Алена Водонаева призвала Собчак «не прикидываться идиоткой»

Тюменка Алена Водонаева призвала Собчак «не прикидываться идиоткой»

12 февраля 2024, 09:41
Фото: телеграм-канал Алены Водонаевой
Телеведущая из Тюмени Алена Водонаева выступила с обращением к Ксении Собчак. Уроженка Тюмени попросила журналистку «не прикидываться идиоткой» и признаться в причастности к делу о вымогательстве денег у главы «Ростеха».

Помимо этого, Водонаева заявила, что Собчак никак не оказывает помощь по содействию в расследовании дела.

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«Проблема в том, что из-за Вас, из-за Вашего почему-то незримого присутствия в деле о вымогательстве 11 млн у главы „Ростеха“, из-за того, что это „Ваши“ люди — Суханов, Романовский и Бигаев, они никак не могут считаться обычными. Может, хоть после приговора вы расскажете, что именно вы сделали, чтобы освободить их, и почему не сделали того, чтоб они действительно вышли на свободу?» — высказалась Алена.

Отметим, что дело о вымогательстве у главы Ростеха вызвало широкий общественный резонанс. Фигурантам дела запросили 23 года колонии строгого режима.

Напомним, что ранее Алена Водонаева высмеяла звезду сериала «Слово пацана» Никиту Кологривого. Актер никак не отреагировал на действия телеведущей. После светская львица пообещала, что больше не будет шутить на эту тему.

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