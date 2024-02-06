По совету мамы: тюменский автоугонщик оболгал хозяина машины

Posted Сегодня, 08:55
Published Сегодня, 08:55
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20-летний трижды судимый тюменец работал в шиномонтажной мастерской. Вечером 31 июля 2023 года к нему приехали двое мужчин, которые потребовали у молодого человека вернуть четки и провод AUX.
Дело в том, что осенью 2022 года тюменец угнал у них ВАЗ-2110, а когда машину вернули полицейские, хозяева обнаружили пропажу личных вещей и приехали на разборки к угонщику. В ходе разговора молодой человек получил кулаком по лицу.
Испугавшись расправы, угонщик сам отдал кавказцам 500 рублей, а позже по совету своей мамы обратился с заявлением в полицию. В нем он указал, что неизвестные напали на него, избили и отобрали 50 тысяч рублей.
Заявление было принято, кавказцев задержали. Однако в ходе предварительного следствия стало известно, что тюменец оболгал мужчин, несмотря на то, что был предупрежден об ответственности за ложный донос.
Также выяснилось, что тюменец учился в коррекционной школе и с детства склонен к кражам, за что стоял на учете в ПДН, а с 2014 года он находится под наблюдением у врача-психиатра. По решению Калининского районного суда Тюмени молодой человек признан виновным в ложном доносе. Ему назначили 300 часов обязательных работ.
Ранее «Наш город» сообщал, что подросток из Ялуторовска угнал иномарку и устроил на ней аварию. С родителей угонщика взыскали нескромную сумму на ремонт.