По совету мамы: тюменский автоугонщик оболгал хозяина машины

Также выяснилось, что тюменец учился в коррекционной школе и с детства склонен к кражам, за что стоял на учете в ПДН, а с 2014 года он находится под наблюдением у врача-психиатра. По решению Калининского районного суда Тюмени молодой человек признан виновным в ложном доносе. Ему назначили 300 часов обязательных работ.