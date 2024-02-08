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Published Сегодня, 13:06

Modified Сегодня, 13:08

Updated Сегодня, 13:08

Тюменка Алена Водонаева высмеяла звезду сериала «Слово пацана» Кологривого

Тюменка Алена Водонаева высмеяла звезду сериала «Слово пацана» Кологривого

8 февраля 2024, 13:06
Фото: tg-канал Алены Водонаевой
Телеведущая и блогер Алена Водонаева высмеяла звезду сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». После заявлений в ее аккаунте начались массовые отписки.

Уроженка Тюмени запустила серию шуток про актера Никиту Кологривого.

«Мало кто знает, но свою песню Элтон Джон в 1985 году посвятил артисту Никите Кологривому. Upd. Еще Люк Бессон собирается переснять свою культовую ленту и назвать фильм „Его звали Никита“», — указала в своем телеграм-канале Алена.

Отметим, что пока сам Никита Кологривый никак не отреагировал на действия звезды.

Напомним, что Алена Водонаева получила известность после участия в телепроекте «Дом-2». Сейчас знаменитость неоднократно делает заявления, которые подвергаются обсуждению общественности. Ранее она прокомментировала речь Владимира Путина о детях.

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#Общество#Тюмень#Фильм#Новости тюмени#Дом-2#Алена Водонаева#Элтон Джон#Алина Петрова
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