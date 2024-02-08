Тюменка Алена Водонаева высмеяла звезду сериала «Слово пацана» Кологривого

Posted Сегодня, 13:06
Published Сегодня, 13:06
Modified Сегодня, 13:08
Updated Сегодня, 13:08
Уроженка Тюмени запустила серию шуток про актера Никиту Кологривого.
«Мало кто знает, но свою песню Элтон Джон в 1985 году посвятил артисту Никите Кологривому. Upd. Еще Люк Бессон собирается переснять свою культовую ленту и назвать фильм „Его звали Никита“», — указала в своем телеграм-канале Алена.
Отметим, что пока сам Никита Кологривый никак не отреагировал на действия звезды.
Напомним, что Алена Водонаева получила известность после участия в телепроекте «Дом-2». Сейчас знаменитость неоднократно делает заявления, которые подвергаются обсуждению общественности. Ранее она прокомментировала речь Владимира Путина о детях.