Элтон Джон

Тюменка Алена Водонаева высмеяла звезду сериала «Слово пацана» Кологривого

Телеведущая и блогер Алена Водонаева высмеяла звезду сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». После заявлений в ее аккаунте начались массовые отписки.