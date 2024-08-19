Не одним Петровым единым. Еще один известный актер приехал в Тобольск

В Тобольск приехал еще один известный российский актер — Роман Курцын. Он, в отличие от Александра Петрова, который тоже сейчас в городе, особо не скрывался и записал ролик о впечатлениях от города.