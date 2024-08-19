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Тюменцам бесплатно покажут лучшие новинки отечественного кино
24 августа в Тюменской области пройдет Всероссийская акция «Ночь кино». В этот день все желающие смогут бесплатно посмотреть новые отечественные фильмы.
19 августа, 05:42
Не одним Петровым единым. Еще один известный актер приехал в Тобольск
В Тобольск приехал еще один известный российский актер — Роман Курцын. Он, в отличие от Александра Петрова, который тоже сейчас в городе, особо не скрывался и записал ролик о впечатлениях от города.
25 июля, 10:52
Рыцарей и оруженосцев ищут в Тюменской области для съемок в фильме «Горыныч»
Главное условие для участие в кастинге — отсутствие бороды. Съемки пройдут в период с 27 июля по 5 августа.
19 июля, 04:54
Кинотеатры Тюменской области заработали 292 млн рублей за полгода
По сборам тюменские кинотеатры занимают второе место. Самые высокие сборы — во Владивостоке.
10 июля, 03:15
Тюменскую область выбрали для съемок фильма о последнем российском императоре
В Тюменской области снимут полнометражный фильм о жизни последнего русского императора Николая II. Как рассказала глава департамента культуры региона Елена Майер на на пресс-конференции, съемки начнутся 23 марта.
13 марта, 10:55
Тюменкам предлагают сыграть роль жертв насилия
В Тюмени ищут актрис-подростков для участия в фильме о насилии. Информация об этом появилась в группе «Тюменское кино» Вконтакте.
4 марта, 14:14
Тюменка Алена Водонаева высмеяла звезду сериала «Слово пацана» Кологривого
Телеведущая и блогер Алена Водонаева высмеяла звезду сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». После заявлений в ее аккаунте начались массовые отписки.
8 февраля, 13:06
Тюменцы назвали лучшие фильмы для просмотра на новогодних каникулах
В списке есть и нестареющая классика, и нашумевшие новинки. Некоторые тюменцы, выяснили специалисты SuperJob, предпочитают смотреть не фильмы, а сериалы.
2 января, 03:21
2023
В селах Тюменской области открывают кинозалы
Открытие одного из кинозалов состоялось в Богандинском. Еще четыре кинозала откроются в других селах до конца года.
20 декабря 2023, 08:48
Фильм тюменского режиссера о писателе Крапивине победил на международном фестивале
В Казани прошел международный кинофестиваль «Крылатый Барс». На нем были представлены 54 картины из разных стран мира.
18 декабря 2023, 02:16
В фильме «Елки 10» снялся капитан тюменской команды КВН
Премьера новой части фильма запланирована на 7 декабря. Картина расскажет четыре истории разных людей.
1 декабря 2023, 02:25
В Тюменской области в следующем году снимут фильм о семье Романовых
В следующем году в Тобольске начнутся съемки фильма «Романовы: преданность и предательство». Об этом сообщил генеральный продюсер фильма «Тобола» Олег Урушев.
26 ноября 2023, 07:51
Губернатор Моор высказался о снятом в Тюменской области фильме «Папаша в бегах»
12 ноября 2023, 03:39
Тюменские VIP соберутся на закрытый кинопоказ фильма
Для тюменских VIP-персон организуют закрытую премьеру фильма «Папаша в бегах». Кинопоказ состоится сегодня, 11 ноября, в ДК «Нефтяник».
11 ноября 2023, 05:58
На премьеру фильма «Папаша в бегах» в Тюмень приедут российские актеры
Большую часть сцен снимали в Тюменской области. Премьера состоится 11 ноября.
8 ноября 2023, 02:59
Съемки фильма «По щучьему велению» проходили в Тюменской области
Фэнтезийный фильм, снятый по мотивам русской народной сказки, уже вышел в прокат в российских кинотеатрах. Часть съемок проходила в Тобольское в загородном комплексе «Абалак». Мэр города уже посмотрел кинокартину и поделился впечатлениями в своих соцсетях.
31 октября 2023, 16:01
Тюменец снял фильм и планирует показать его за рубежом
Короткометражный фильм «Не спеши» уже получил некоторые награды с разных отечественных кинофестивалей. Теперь режиссер хочет покорить зарубежные премии.
23 октября 2023, 14:16
Владелец тюменского кинотеатра, показавшего «Барби», рассказал об интервью ВВС
Также раскрыл тайну — как в Тюмень попала пиратская версия фильма.
13 августа 2023, 03:58
Тюменец снял сатирическую короткометражку о культуре отмены
Сценарист из Тюмени Шамиль Агаев написал сценарий для короткометражки с участием звезды из сериала «Полицейский с Рублевки».
22 июля 2023, 05:34
В Тюмени начались съемки фильма о детях, которые переезжают в регион. Фото
В областной столице стартовали съёмки фильма «Хорошо там, где Мы». Документальная картина расскажет о детях и подростках, перебравшихся жить в Тюменскую область.
22 июня 2023, 14:46

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