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На Московском тракте в Тюмени машина встала на кабину и зависла в воздухе
Машина встала на кабину на Московском тракте в Тюмени. Фотографии с места распространились в социальных сетях.
27 февраля, 09:26
Веселье отменяется: тюменцам рассказали, как вернуть билеты на концерт и в цирк
От стечения обстоятельств никто не застрахован. По этой причине тюменцы лишаются немалых денег и возможности посетить то или иное мероприятие.
13 февраля, 07:50
2023
Тюменский цирк за два дня продал все билеты на премьеру новогоднего шоу
Премьера новогоднего шоу в тюменском цирке пройдет при полном аншлаге. Все билеты на первые праздничные представления раскуплены за два дня.
5 декабря 2023, 14:12
Разделились на два лагеря: тюменцы поспорили о запрете цирков с животными
13 октября 2023, 06:40
Клоун, тебе нет равных. В Тюмени прошла премьера шоу, посвященного столетию Никулина
13 июня 2023, 09:02
2022
В Тюмень вновь приезжает коллектив Гии Эрадзе, в этом году с новым шоу «Бурлеск»
28 июля 2022, 08:52

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