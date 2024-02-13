«Не стало нашего мальчика»: в Тюмени после борьбы с онкологией скончался подросток

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
Modified Сегодня, 06:48
Updated Сегодня, 06:48
О том, что мальчика не стало, сообщили его родители в группе «Спасем Арсения». Там они рассказывали обо всех этапах лечения и собирали деньги.
«11 февраля 2024 года после долгой борьбы с онкологией не стало нашего мальчика Арсения», — сообщили в группе.
В апреле 2023 года Арсений перенес один из самых важных и сложных этапов лечения — трансплантацию костного мозга. Период восстановления должен был занять 12 месяцев, но в процессе реабилитации мальчику стало хуже. В память о подростке бывшие одноклассники мальчика записали видео.
Прощание с Арсением состоится в четверг, 15 февраля, с 12:00 до 13:00 по адресу: Тюмень, улица Одесская, 32.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени скончался известный историк и преподаватель ТюмГУ Владимир Москвин. Мужчина долгое время боролся с болезнью.