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В Тюмени после долгой борьбы с онкологией скончался подросток

«Не стало нашего мальчика»: в Тюмени после борьбы с онкологией скончался подросток

13 февраля 2024, 06:46
Фото: 1MI

В Тюмени после долгой борьбы с онкологией скончался подросток

14-летнему Арсению Козлову был поставлен диагноз — хронический миелолейкоз. Мальчик перенес трансплантацию костного мозга, но болезнь победила.

О том, что мальчика не стало, сообщили его родители в группе «Спасем Арсения». Там они рассказывали обо всех этапах лечения и собирали деньги.

«11 февраля 2024 года после долгой борьбы с онкологией не стало нашего мальчика Арсения», — сообщили в группе.

В апреле 2023 года Арсений перенес один из самых важных и сложных этапов лечения — трансплантацию костного мозга. Период восстановления должен был занять 12 месяцев, но в процессе реабилитации мальчику стало хуже. В память о подростке бывшие одноклассники мальчика записали видео.

Видео: Спасем Арсения / ВКонтакте

Прощание с Арсением состоится в четверг, 15 февраля, с 12:00 до 13:00 по адресу: Тюмень, улица Одесская, 32.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени скончался известный историк и преподаватель ТюмГУ Владимир Москвин. Мужчина долгое время боролся с болезнью.

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