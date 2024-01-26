В Тюмени скончался известный историк — преподаватель Владимир Московкин

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
Modified Сегодня, 07:56
Updated Сегодня, 07:56
Профессора кафедры научной истории Владимира Московкина не стало 25 января. Об этом сообщили его родственники «72.ru».
«Владимир Васильевич умер после серьезной болезни на 71-м году жизни. Он стал автором книг и научных статей по теме революции и гражданской войны в России, проводил открытые лекции в Тюмени», — рассказали близкие историка.
Прощание с Владимиром Московкиным состоится в субботу, 27 января в 11:00 в зале №2 на Семовских, 14.
Днями ранее в Тюмени простились с ветераном спорта. Юрий Набут скончался на 82-году жизни.