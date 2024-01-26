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Updated Сегодня, 07:56

В Тюмени скончался преподаватель ТюмГУ Владимир Московкин

В Тюмени скончался известный историк — преподаватель Владимир Московкин

26 января 2024, 07:54
Фото: 1MI

В Тюмени скончался преподаватель ТюмГУ Владимир Московкин

На 72-м году жизни скончался доктор исторических наук, преподаватель ТюмГУ Владимир Московкин. Долгое время он боролся с болезнью.

Профессора кафедры научной истории Владимира Московкина не стало 25 января. Об этом сообщили его родственники «72.ru».

«Владимир Васильевич умер после серьезной болезни на 71-м году жизни. Он стал автором книг и научных статей по теме революции и гражданской войны в России, проводил открытые лекции в Тюмени», — рассказали близкие историка.
Фото: Utmn.ru

Прощание с Владимиром Московкиным состоится в субботу, 27 января в 11:00 в зале №2 на Семовских, 14.

Днями ранее в Тюмени простились с ветераном спорта. Юрий Набут скончался на 82-году жизни.

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#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Прощание#Преподаватели#Некролог#Любовь Селезнева
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