В Тюмени умер ветеран спорта — легкоатлет Юрий Нарбут

Posted Сегодня, 15:24
Published Сегодня, 15:24
Modified Сегодня, 15:26
Updated Сегодня, 15:26
Об этом сегодня, 19 января, сообщили в городском департаменте спорта и молодёжной политики.
Юрий Олегович — выпускник Тюменского сельскохозяйственного института. После получения диплома он много лет посвятил работе на кафедре физвоспитания в своем институте в должности старшего преподавателя.
Тюменец большое внимание уделял спорту, став одним из первопроходцев среди городских легкоатлетов и одним из первых рекордсменов в беге на дистанции 5 и 10 километров. Также Юрий Олегович тренировал студентов вуза, готовил их различным соревнованиям.
Несколькими днями ранее Тюмень попрощалась с еще одним выдающимся жителем города — Николаем Квитовым. Ему было 73 года.