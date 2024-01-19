В Тюмени умер ветеран спорта — легкоатлет Юрий Нарбут

Тюменец большое внимание уделял спорту, став одним из первопроходцев среди городских легкоатлетов и одним из первых рекордсменов в беге на дистанции 5 и 10 километров. Также Юрий Олегович тренировал студентов вуза, готовил их различным соревнованиям.