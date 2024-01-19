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В Тюмени умер ветеран спорта — легкоатлет Юрий Нарбут

В Тюмени умер ветеран спорта — легкоатлет Юрий Нарбут

19 января 2024, 15:24
Фото: 1MI
На 82-м году жизни скончался ветеран спорта, рекордсмен Тюменской области по легкой атлетике, кандидат в мастера спорта Юрий Олегович Нарбут.
Фото: департамент по спорту и молодёжной политике Тюмени

Об этом сегодня, 19 января, сообщили в городском департаменте спорта и молодёжной политики.

Юрий Олегович — выпускник Тюменского сельскохозяйственного института. После получения диплома он много лет посвятил работе на кафедре физвоспитания в своем институте в должности старшего преподавателя.

Тюменец большое внимание уделял спорту, став одним из первопроходцев среди городских легкоатлетов и одним из первых рекордсменов в беге на дистанции 5 и 10 километров. Также Юрий Олегович тренировал студентов вуза, готовил их различным соревнованиям.

Несколькими днями ранее Тюмень попрощалась с еще одним выдающимся жителем города — Николаем Квитовым. Ему было 73 года.

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#Общество#Ирина Швецова#Некролог
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