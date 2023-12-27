На 47 году жизни скончался депутат Тобольской гордумы Владимир Егоров

В 2001 году Егоров организовал компанию в сфере юридических услуг и вопросах недвижимости «РемеЗ», которую возглавлял по 2007 год. Затем до 2014 года работал в администрации Тобольска в должности председателя комитета земельных отношений и лесного хозяйства. С 2014 года Владимир Егоров — организатор Зоны отдыха «Винокурово» в Тобольском районе.