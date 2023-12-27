На 47 году жизни скончался депутат Тобольской гордумы Владимир Егоров

Posted Сегодня, 14:45
Published Сегодня, 14:45
Modified Сегодня, 14:49
Updated Сегодня, 14:49
Причины смерти пока неизвестны, сообщает телеграм-канал «типичный Тобольск».
Владимир Егоров представлял в Тобольской гордуме избирателей по 9 микрорайону. Также он был владельцем базы отдыха «Винокурово».
По высшему образованию Егоров был юристом. Также он получил среднее специальное образование по профессии электрик и среднее профессиональное экономическое образование.
В 2001 году Егоров организовал компанию в сфере юридических услуг и вопросах недвижимости «РемеЗ», которую возглавлял по 2007 год. Затем до 2014 года работал в администрации Тобольска в должности председателя комитета земельных отношений и лесного хозяйства. С 2014 года Владимир Егоров — организатор Зоны отдыха «Винокурово» в Тобольском районе.