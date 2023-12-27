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На 47 году жизни скончался депутат Тобольской гордумы Владимир Егоров

На 47 году жизни скончался депутат Тобольской гордумы Владимир Егоров

27 декабря 2023, 14:45
Фото: 1MI
Сегодня, 27 декабря, ушел из жизни депутат Тобольской городской думы Владимир Егоров. Ему было 46 лет.
Владимир ЕгоровВладимир Егоров
Владимир Егоров
Фото: сайт Тобольской городской думы

Причины смерти пока неизвестны, сообщает телеграм-канал «типичный Тобольск».

Владимир Егоров представлял в Тобольской гордуме избирателей по 9 микрорайону. Также он был владельцем базы отдыха «Винокурово».

По высшему образованию Егоров был юристом. Также он получил среднее специальное образование по профессии электрик и среднее профессиональное экономическое образование.

В 2001 году Егоров организовал компанию в сфере юридических услуг и вопросах недвижимости «РемеЗ», которую возглавлял по 2007 год. Затем до 2014 года работал в администрации Тобольска в должности председателя комитета земельных отношений и лесного хозяйства. С 2014 года Владимир Егоров — организатор Зоны отдыха «Винокурово» в Тобольском районе.

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