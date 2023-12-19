Скончался Константин Гурьев — писатель, экс-декан истфака ТюмГУ

Вот что говорил писатель сам о себе: «Родился в 1951 году в Тюмени и всю жизнь тут живу. Выезжал из Тюмени на долгое время дважды: два года — служба в армии (Иркутск), четыре года — стажировка и аспирантура (Ленинградский университет). Когда в ходе перестройки стали стремительно меняться „убеждения“ и „точки зрения“, я всерьез заинтересовался историей России. Со временем пришел к предположению, что интерес к истории, скорее, вызывает обратную реакцию… Именно поэтому, готовясь в силу возраста к завершению преподавательской деятельности, обратился к деятельности литературной».