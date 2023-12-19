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Скончался Константин Гурьев — писатель, экс-декан истфака ТюмГУ

Скончался Константин Гурьев — писатель, экс-декан истфака ТюмГУ

19 декабря 2023, 14:00
Фото: 1MI
Умер известный тюменец Константин Гурьев — писатель, бывший декан истфака Тюменского государственного университета, ведущий на региональном ТВ.
Константин ГурьевКонстантин Гурьев
Константин Гурьев
Фото: Союз журналистов 72/телеграм
«Константин Мстиславович — один из основоположников пиар-образования в Тюмени, создавший свою кафедру в нефтегазовом университете. Ведущий итоговой программы на телеканале „Ладья“ в нулевые», — напомнили о заслугах Гурьева в региональном союзе журналистов.

Последние годы Константин Мстиславович посвятил писательству. Он автор нескольких художественно исторических романов, которые издавались как в нашей стране, так и за рубежом.

Вот что говорил писатель сам о себе: «Родился в 1951 году в Тюмени и всю жизнь тут живу. Выезжал из Тюмени на долгое время дважды: два года — служба в армии (Иркутск), четыре года — стажировка и аспирантура (Ленинградский университет). Когда в ходе перестройки стали стремительно меняться „убеждения“ и „точки зрения“, я всерьез заинтересовался историей России. Со временем пришел к предположению, что интерес к истории, скорее, вызывает обратную реакцию… Именно поэтому, готовясь в силу возраста к завершению преподавательской деятельности, обратился к деятельности литературной».

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#Общество#Ирина Швецова#Новости тюмени#Некролог
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