Скончался Константин Гурьев — писатель, экс-декан истфака ТюмГУ

Posted Сегодня, 14:00
Published Сегодня, 14:00
Modified Сегодня, 14:03
Updated Сегодня, 14:03
«Константин Мстиславович — один из основоположников пиар-образования в Тюмени, создавший свою кафедру в нефтегазовом университете. Ведущий итоговой программы на телеканале „Ладья“ в нулевые», — напомнили о заслугах Гурьева в региональном союзе журналистов.
Последние годы Константин Мстиславович посвятил писательству. Он автор нескольких художественно исторических романов, которые издавались как в нашей стране, так и за рубежом.
Вот что говорил писатель сам о себе: «Родился в 1951 году в Тюмени и всю жизнь тут живу. Выезжал из Тюмени на долгое время дважды: два года — служба в армии (Иркутск), четыре года — стажировка и аспирантура (Ленинградский университет). Когда в ходе перестройки стали стремительно меняться „убеждения“ и „точки зрения“, я всерьез заинтересовался историей России. Со временем пришел к предположению, что интерес к истории, скорее, вызывает обратную реакцию… Именно поэтому, готовясь в силу возраста к завершению преподавательской деятельности, обратился к деятельности литературной».