Тюмень простилась с погибшей на СВО медиком Светланой Медведевой с позывным «Мурзай»

Светлана Медведева переехала вместе с семьей в Тюмень из Лабытнанги (ЯНАО) в 2014 году. До этого она успела закончить салехардский многопрофильный колледж по специальности медицинское дело. После нескольких лет работы в Тюмени, Светлана вернулась в родной округ. Ее родители остались в областном центре.