Тюмень простилась с погибшей на СВО медиком Светланой Медведевой с позывным «Мурзай»

Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
Светлана Медведева переехала вместе с семьей в Тюмень из Лабытнанги (ЯНАО) в 2014 году. До этого она успела закончить салехардский многопрофильный колледж по специальности медицинское дело. После нескольких лет работы в Тюмени, Светлана вернулась в родной округ. Ее родители остались в областном центре.
«Медик с отважным сердцем была родом из Лабытнанги, ушла на спецоперацию добровольцем — очень хотела помогать нашим бойцам. Скорбим. Память о мужестве и гражданском подвиге Светланы Юрьевны будет жить в наших сердцах», — отметила глава Лабытнанги Марина Трескова.
Узнав о гибели «Мурзая», ее сослуживцы написали стихотворение, в котором пообещали отомстить врагу за нее.
«Прощай родная, милая сестрёнка, Господь в Бессмертный полк забрал тебя, пусть тленная душа того подонка боится ненависти нашей, как огня», — говорится в прощальном стихотворении.