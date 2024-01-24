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Тюмень простилась с погибшей на СВО медиком Светланой Медведевой с позывным «Мурзай»

Тюмень простилась с погибшей на СВО медиком Светланой Медведевой с позывным «Мурзай»

24 января 2024, 09:50
Фото: 1MI
Сегодня на военном кладбище в Тюмени похоронили Светлану Медведеву, погибшую в ходе СВО. Смертельное ранение военный медик получила в ночь на старый Новый год. Девушке было 34 года.
Фото: администрация Лабытнанги/ВКонтакте

Светлана Медведева переехала вместе с семьей в Тюмень из Лабытнанги (ЯНАО) в 2014 году. До этого она успела закончить салехардский многопрофильный колледж по специальности медицинское дело. После нескольких лет работы в Тюмени, Светлана вернулась в родной округ. Ее родители остались в областном центре.

«Медик с отважным сердцем была родом из Лабытнанги, ушла на спецоперацию добровольцем — очень хотела помогать нашим бойцам. Скорбим. Память о мужестве и гражданском подвиге Светланы Юрьевны будет жить в наших сердцах», — отметила глава Лабытнанги Марина Трескова.

Узнав о гибели «Мурзая», ее сослуживцы написали стихотворение, в котором пообещали отомстить врагу за нее.

«Прощай родная, милая сестрёнка, Господь в Бессмертный полк забрал тебя, пусть тленная душа того подонка боится ненависти нашей, как огня», — говорится в прощальном стихотворении.
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