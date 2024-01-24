«Защищал мирное население»: в зоне СВО погиб житель Тюменской области

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:26
Updated Сегодня, 07:26
Церемония прощания и похороны бойца состоятся сегодня в селе Нижние Тарманы на мусульманском кладбище.
«Наш земляк погиб как настоящий герой — защищая мирное население. Отвага и мужество, которые он проявил на поле боя, достойны уважения. Вместе с родными, близкими героя мы разделяем горечь утраты и будем вечно помнить о подвиге», — сообщили односельчане Эрика Якубова в социальных сетях.
Ранее «Наш Город» писал, что на Донбассе погиб выпускник ТВВИКУ — командир отдельного инженерно-саперного батальона Евгений Драгуновский. Участие в СВО офицер принимал с февраля 2022 года. У военного остались супруга и двое детей.