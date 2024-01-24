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Published Сегодня, 07:23

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Updated Сегодня, 07:26

В зоне СВО погиб житель Тюменской области Эрик Якубов

«Защищал мирное население»: в зоне СВО погиб житель Тюменской области

24 января 2024, 07:23
Фото: 1MI

В зоне СВО погиб житель Тюменской области Эрик Якубов

В зоне специальной военное операции житель Нижнетавдинского района Эрик Якубов. Военный получил смертельное ранение при выполнении боевого задания.
Фото: ЧС Тюмень

Церемония прощания и похороны бойца состоятся сегодня в селе Нижние Тарманы на мусульманском кладбище.

«Наш земляк погиб как настоящий герой — защищая мирное население. Отвага и мужество, которые он проявил на поле боя, достойны уважения. Вместе с родными, близкими героя мы разделяем горечь утраты и будем вечно помнить о подвиге», — сообщили односельчане Эрика Якубова в социальных сетях.

Ранее «Наш Город» писал, что на Донбассе погиб выпускник ТВВИКУ — командир отдельного инженерно-саперного батальона Евгений Драгуновский. Участие в СВО офицер принимал с февраля 2022 года. У военного остались супруга и двое детей.

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