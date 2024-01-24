На что жалуются в Тюмени пассажиры «Российских железных дорог»

Замечена у РЖД и ценовая дискриминация. В частности, билет на один и тот же маршрут, на одно и то же место, на одно и то же время могут продавать по разным ценам для пассажиров — через кассу, приложения на стационарных компьютерах и смартфонах. Дороже всего их продают владельцам iPhone.