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На что жалуются в Тюмени пассажиры «Российских железных дорог»

На что жалуются в Тюмени пассажиры «Российских железных дорог»

24 января 2024, 06:51
Фото: 1MI
Потрясшая тысячи жителей России трагедия с котом Твиксом, выброшенного проводницей из поезда на станции в Кирове, «вскрыла» ряд весомых недочетов РЖД. В их числе — завышенные цены, старые вагоны, отсутствие сервиса.

Отсутствие сервиса и тряска в пути

По словам тюменцев, стоимость билетов на поезда сравнима с ценой билета на самолет. Но при этом вагоны в поездах времен СССР.

«Старые вагоны! Ездили через половину страны на поезде. В европейскую часть заезжаешь — там двухэтажные, красивые, чистые. Такое ощущение, что в Москве обновляют вагоны, а старые нам перегоняют. А ещё цена! Из Тюмени до Сочи и из Тюмени в Новосибирскую область билеты стоят практически одинаково. Разве так может быть? Хотя у монополиста все может быть, конечно», — сетуют тюменцы.
«В поездах РЖД неприятно находиться. Дорого, сервис и качество не соответствует цене, очень трясёт, видимо и пути все старые, не обновляют их. Как-то посчастливилось ехать с Выборга на хельсинском поезде, вот это да! Когда уже у нас будут такие поезда?» — задаются вопросом жители региона.

Политолог Михаил Виноградов отмечает, что у РЖД отсутствует единый высокий стандарт для поездов. К примеру, нефирменный поезд может быть без света, розеток, полноценного отопления и в целом из XIX века. Эксперт считает, что требуется более внятная классификация поездов, чем нынешняя — по типу звездности в отелях.

Буквально три года три на одном из предновогодних рейсов пассажиров в Москве посадили в заиндевевший вагон. В поезде не было ни отопления, ни электричества. Правда, проводница всех утешила тем, что и свет и тепло будут после того, как поезд «раскочегарится».

«До сих пор как в 19 веке топят вагоны углём. Тараканы в поездах, грязь в вагонах. Отсутствие какой то охраны в составе», — сетуют тюменцы.
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Отсутствие цифровизации

Оставляет желать лучшего и система доступа в поезд по паспорту. Из-за проверки документов на перронах скапливаются очереди. Пассажиры вынуждены стоять на улице в мороз, дождь.

«Вариантов много — от проверки в поезде с более жесткой системой штрафов лишних до QR-кодов на билетах с последующей валидацией личностей по ходу движения. Хотя необходимость именных билетов по-прежнему загадка. Даже при советской власти ее не было — ввели году в 92-м году для борьбы с спекулянтами, сейчас в эпоху электронных продаж все может быть как-то проще», — отмечает Михаил Виноградов.

Отсутствует в поездах РЖД и Wi-fi. Интернет появляется только на крупных станциях — за их пределами наступает мертвая зона, пишут «Новые известия».

Лаги с бонусной программой

Участникам программы лояльности регулярно забрасывают ненужной рекламой, опросами. При этому, бонусная программа по своей сути не работает. Для того, чтобы добиться начисления бонусов пассажирам приходится обращаться в техподдержку — автоматическое начисление не срабатывает в 50% случаев.

Замечена у РЖД и ценовая дискриминация. В частности, билет на один и тот же маршрут, на одно и то же место, на одно и то же время могут продавать по разным ценам для пассажиров — через кассу, приложения на стационарных компьютерах и смартфонах. Дороже всего их продают владельцам iPhone.

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Антитеррористические меры

Антитеррористические меры на вокзалах и на территории станций, по словам политолога Виноградова, выглядят как настоящий квест. Людям с тяжелым багажом приходится наворачивать круги вокруг вокзала, чтобы найти в него вход. Выход к поездам организован тоже не самом лучшим образом — змейкой по туннелям из кордонов.

«Антитеррористический» контроль багажа может быть далеко не безбарьерным квестом — часто прямой вход в вокзал закрыт и для пассажиров предусмотрен длинный и неудобный обход. Говорить о стандарте комфорта привокзальных парковок даже в крупных городах не приходится», — говорит политолог Виноградов.

Оставляет желать лучшего и процедура досмотра. И не только из-за гигантских очередей — зачастую досмотры проходят формально.

После того, как вход на вокзал, наконец, найден, необходимо пройти процедуру досмотра. Это порождает медленно двигающиеся очереди из нервничающих и опаздывающих людей. При этом досмотры эти, по большей части, производятся формально.

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«Южный вопрос»

На юге расписание движения поездов не было изменено с учетом закрытия аэропортов в Ростове-на-Дону и Краснодаре. В результате с билетами на местных перевозках (включая Ласточки) все мало предсказуемо — нередко поезда переполнены, потому что никому в голову не пришло, что из двух миллионников без аэропортов трафик пассажиров неизбежно вырастет.

Пассажиры жалуются, что планировать летний отпуск теперь стало сложнее. К примеру, в Вологодской области уже второй год горизонт планирования летнего отпуска сужен до 45 дней. Ранее продажу билетов открывали за 90 дней.

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