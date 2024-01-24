На что жалуются в Тюмени пассажиры «Российских железных дорог»

Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
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Updated Сегодня, 06:53
По словам тюменцев, стоимость билетов на поезда сравнима с ценой билета на самолет. Но при этом вагоны в поездах времен СССР.
«Старые вагоны! Ездили через половину страны на поезде. В европейскую часть заезжаешь — там двухэтажные, красивые, чистые. Такое ощущение, что в Москве обновляют вагоны, а старые нам перегоняют. А ещё цена! Из Тюмени до Сочи и из Тюмени в Новосибирскую область билеты стоят практически одинаково. Разве так может быть? Хотя у монополиста все может быть, конечно», — сетуют тюменцы.
«В поездах РЖД неприятно находиться. Дорого, сервис и качество не соответствует цене, очень трясёт, видимо и пути все старые, не обновляют их. Как-то посчастливилось ехать с Выборга на хельсинском поезде, вот это да! Когда уже у нас будут такие поезда?» — задаются вопросом жители региона.
Политолог Михаил Виноградов отмечает, что у РЖД отсутствует единый высокий стандарт для поездов. К примеру, нефирменный поезд может быть без света, розеток, полноценного отопления и в целом из XIX века. Эксперт считает, что требуется более внятная классификация поездов, чем нынешняя — по типу звездности в отелях.
Буквально три года три на одном из предновогодних рейсов пассажиров в Москве посадили в заиндевевший вагон. В поезде не было ни отопления, ни электричества. Правда, проводница всех утешила тем, что и свет и тепло будут после того, как поезд «раскочегарится».
«До сих пор как в 19 веке топят вагоны углём. Тараканы в поездах, грязь в вагонах. Отсутствие какой то охраны в составе», — сетуют тюменцы.
Оставляет желать лучшего и система доступа в поезд по паспорту. Из-за проверки документов на перронах скапливаются очереди. Пассажиры вынуждены стоять на улице в мороз, дождь.
«Вариантов много — от проверки в поезде с более жесткой системой штрафов лишних до QR-кодов на билетах с последующей валидацией личностей по ходу движения. Хотя необходимость именных билетов по-прежнему загадка. Даже при советской власти ее не было — ввели году в 92-м году для борьбы с спекулянтами, сейчас в эпоху электронных продаж все может быть как-то проще», — отмечает Михаил Виноградов.
Отсутствует в поездах РЖД и Wi-fi. Интернет появляется только на крупных станциях — за их пределами наступает мертвая зона, пишут «Новые известия».
Участникам программы лояльности регулярно забрасывают ненужной рекламой, опросами. При этому, бонусная программа по своей сути не работает. Для того, чтобы добиться начисления бонусов пассажирам приходится обращаться в техподдержку — автоматическое начисление не срабатывает в 50% случаев.
Замечена у РЖД и ценовая дискриминация. В частности, билет на один и тот же маршрут, на одно и то же место, на одно и то же время могут продавать по разным ценам для пассажиров — через кассу, приложения на стационарных компьютерах и смартфонах. Дороже всего их продают владельцам iPhone.
Антитеррористические меры на вокзалах и на территории станций, по словам политолога Виноградова, выглядят как настоящий квест. Людям с тяжелым багажом приходится наворачивать круги вокруг вокзала, чтобы найти в него вход. Выход к поездам организован тоже не самом лучшим образом — змейкой по туннелям из кордонов.
«Антитеррористический» контроль багажа может быть далеко не безбарьерным квестом — часто прямой вход в вокзал закрыт и для пассажиров предусмотрен длинный и неудобный обход. Говорить о стандарте комфорта привокзальных парковок даже в крупных городах не приходится», — говорит политолог Виноградов.
Оставляет желать лучшего и процедура досмотра. И не только из-за гигантских очередей — зачастую досмотры проходят формально.
После того, как вход на вокзал, наконец, найден, необходимо пройти процедуру досмотра. Это порождает медленно двигающиеся очереди из нервничающих и опаздывающих людей. При этом досмотры эти, по большей части, производятся формально.
На юге расписание движения поездов не было изменено с учетом закрытия аэропортов в Ростове-на-Дону и Краснодаре. В результате с билетами на местных перевозках (включая Ласточки) все мало предсказуемо — нередко поезда переполнены, потому что никому в голову не пришло, что из двух миллионников без аэропортов трафик пассажиров неизбежно вырастет.
Пассажиры жалуются, что планировать летний отпуск теперь стало сложнее. К примеру, в Вологодской области уже второй год горизонт планирования летнего отпуска сужен до 45 дней. Ранее продажу билетов открывали за 90 дней.