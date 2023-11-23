После поджога поезда тюменские силовики усилили охрану железных дорог и вокзалов

Безопасность на железнодорожных объектах теперь контролируют в усиленном режиме. Работают силовики круглосуточно, сообщает URA.RU со ссылкой на собственный источник. Для охраны привлекли дополнительные силы. При этом в транспортной полиции изданию сообщили, что безопасность жителей во время их нахождения на объектах железнодорожной инфраструктуры «всегда были, есть и будут оставаться приоритетными».