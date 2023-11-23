После поджога поезда тюменские силовики усилили охрану железных дорог и вокзалов

Posted Сегодня, 15:43
Published Сегодня, 15:43
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Updated Сегодня, 15:45
Безопасность на железнодорожных объектах теперь контролируют в усиленном режиме. Работают силовики круглосуточно, сообщает URA.RU со ссылкой на собственный источник. Для охраны привлекли дополнительные силы. При этом в транспортной полиции изданию сообщили, что безопасность жителей во время их нахождения на объектах железнодорожной инфраструктуры «всегда были, есть и будут оставаться приоритетными».
На решение могла повлиять также попытка поджога релейных шкафов на станции «Утяшево» — об этом «Наш город» сообщал в начале ноября.
Напомним также, что в серии поджогов на железной дороге в Тюменской области подозревают троих подростков. Их уже задержали.