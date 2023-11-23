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После поджога поезда тюменские силовики усилили охрану железных дорог и вокзалов

После поджога поезда тюменские силовики усилили охрану железных дорог и вокзалов

23 ноября 2023, 15:43
Фото: 1MI
Дополнительные силы привлекли для патрулирования и охраны основных объектов железных дорог в Тюменской области. Сделать это решили, в том числе, после пожара на станции «Тюмень» — там в середине ноября подожгли электропоезд.

Безопасность на железнодорожных объектах теперь контролируют в усиленном режиме. Работают силовики круглосуточно, сообщает URA.RU со ссылкой на собственный источник. Для охраны привлекли дополнительные силы. При этом в транспортной полиции изданию сообщили, что безопасность жителей во время их нахождения на объектах железнодорожной инфраструктуры «всегда были, есть и будут оставаться приоритетными».

На решение могла повлиять также попытка поджога релейных шкафов на станции «Утяшево» — об этом «Наш город» сообщал в начале ноября.

Напомним также, что в серии поджогов на железной дороге в Тюменской области подозревают троих подростков. Их уже задержали.

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#Тюменская область#Железнодорожный вокзал#Безопасность#Ж/д#Железные дороги#Поджог#Инна Доровская
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