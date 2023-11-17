К состоянию тюменского жд/вокзала удалось привлечь внимание прокуратуры

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Тюменский вокзал встречает гостей города грязью, мусором и кучами снега. Наш читатель рассказал, что в Тюмень приехал не в первый раз, но настолько грязным вокзал никогда не был. Он подчеркнул, что вокзал — это лицо города и его видят все, кто сюда приезжает. Это возмутило нашего читателя, а своим впечатлением от увиденного он поделился с редакцией «Нашего Города».
Публикация попала в поле зрения Тюменской транспортной прокуратуры. Сейчас она проводит проверку соблюдения «Российскими железными дорогами» требований санитарно-эпидемиологического законодательства, по результатам которой будет принято соответствующее решение.
Ранее со своей проблемой в редакцию «Нашего Города» обратилась жительница деревни Дударева под Тюменью. По ее словам, там нет освещения и тротуаров, из-за чего на единственной более-менее пригодной для передвижения дороге периодически сбивают пешеходов.