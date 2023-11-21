В Тюмени задержали неизвестных, совершивших поджог поезда

Posted Сегодня, 05:12
Published Сегодня, 05:12
Modified Сегодня, 05:16
Updated Сегодня, 05:16
Инцидент произошел ночью — молодые люди по железнодорожным путям пробрались на электровоз ЭП2К №050, разлили горючую жидкость в кабине машиниста № 1 и подожгли ее. После чего произошел взрыв и пожар. Электровоз был пустой (стоял в отстое без бригады) — никто не пострадал.
По данным источника, эти же молодые люди ранее совершили попытку поджога релейных шкафов на железной дороге в районе станции Утяшево. Тогда им удалось скрыться, пишет 72.RU. По словам инсайдера, вероятнее всего, действия несовершеннолетних квалифицируют как теракт.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области сотрудники ФСБ задержали жители региона, подозреваемого в передаче украинским военным информации о военных объектах, расположенных на территории области. Возбуждено уголовное по статье «Государственная измена». Подозреваемый находится в СИЗО.