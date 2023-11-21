В Тюмени задержали неизвестных, совершивших поджог поезда

Инцидент произошел ночью — молодые люди по железнодорожным путям пробрались на электровоз ЭП2К №050, разлили горючую жидкость в кабине машиниста № 1 и подожгли ее. После чего произошел взрыв и пожар. Электровоз был пустой (стоял в отстое без бригады) — никто не пострадал.