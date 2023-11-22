Задержанным в Тюмени подросткам куратор из соцсетей обещал заплатить за поджог поезда

Сейчас они проходят обвиняемыми по делу о диверсии и покушении на порчу транспортных средств. Двое друзей на время следствия заключены под стражу. Третий еще не достиг возраста для уголовной ответственности, поэтому его для «воспитательного воздействия» поместили в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.