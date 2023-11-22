Задержанным в Тюмени подросткам куратор из соцсетей обещал заплатить за поджог поезда

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
По данным следствия, 17 ноября парни пробрались на территорию станции «Тюмень» и совершили поджог электровоза. А за две недели до этого они попытались поджечь три релейных шкафа на перегоне «Утяшево-Тюмень».
«В ходе допросов установлено, что поджигатели действовали по указанию лиц, с которыми познакомились в социальных сетях, обещавших выплатить за совершение противоправных действий денежное вознаграждение», — отметили в ведомстве.
Поджигатели попали на видеокамеру в тот момент, когда пробрались к локомотиву. Установлением их личностей занимались сразу три региональных ведомства — ФСБ, МВД и транспортная полиция. В итоге, подростки были «вычислены» и задержаны.
Сейчас они проходят обвиняемыми по делу о диверсии и покушении на порчу транспортных средств. Двое друзей на время следствия заключены под стражу. Третий еще не достиг возраста для уголовной ответственности, поэтому его для «воспитательного воздействия» поместили в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.