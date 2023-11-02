В Тюмени неизвестный совершил поджог на жд/станции

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
По данным тг-канала SHOT, внутри шкафов имелись явные следы возгорания. Вероятно, оборудование потухло само — часть была немного оплавлена. К счастью, на работоспособность это никак не повлияло.
Также рядом с поврежденными шкафами были найдены пропитанные горючей жидкостью тряпки. Поиск поджигателя уже идет.
Ж/д станция Утяшево используется, в том числе для приёма грузов. Недалеко от неё находятся аэропорт Плеханово и международный Рощино.
Ранее «Наш Город» писал, что в Екатеринбурге осудили подростка, который в феврале этого планировал поджечь военкомат в Тобольске — 15-летнего тюменца, направлявшегося к зданию с с бутылкой коктейля Молотова и зажигалкой, задержали сотрудники полиции. Подростка по решению суда отправили на лечение в психиатрическую больницу.