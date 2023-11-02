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В Тюмени неизвестный совершил поджог на жд/станции

В Тюмени неизвестный совершил поджог на жд/станции

2 ноября 2023, 07:29
Фото: 1MI
В Тюмени неизвестные пытались поджечь релейные шкафы на железной дороге в районе станции Утяшево. Вскрытое железнодорожное оборудование, три релейных шкафа, расположенных между двумя городскими аэропортами, обнаружил в среду вечером эклектромеханик во время обхода.

По данным тг-канала SHOT, внутри шкафов имелись явные следы возгорания. Вероятно, оборудование потухло само — часть была немного оплавлена. К счастью, на работоспособность это никак не повлияло.

Также рядом с поврежденными шкафами были найдены пропитанные горючей жидкостью тряпки. Поиск поджигателя уже идет.

Ж/д станция Утяшево используется, в том числе для приёма грузов. Недалеко от неё находятся аэропорт Плеханово и международный Рощино.

Ранее «Наш Город» писал, что в Екатеринбурге осудили подростка, который в феврале этого планировал поджечь военкомат в Тобольске — 15-летнего тюменца, направлявшегося к зданию с с бутылкой коктейля Молотова и зажигалкой, задержали сотрудники полиции. Подростка по решению суда отправили на лечение в психиатрическую больницу.

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#Общество#Происшествия#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Железная дорога#Поджог
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