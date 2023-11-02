В Тюмени неизвестный совершил поджог на жд/станции

Ранее «Наш Город» писал, что в Екатеринбурге осудили подростка, который в феврале этого планировал поджечь военкомат в Тобольске — 15-летнего тюменца, направлявшегося к зданию с с бутылкой коктейля Молотова и зажигалкой, задержали сотрудники полиции. Подростка по решению суда отправили на лечение в психиатрическую больницу.