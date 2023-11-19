В Тюмени неизвестные подожгли электровоз

По неофициальным данным, «трое неизвестных в субботу, 18 ноября, по железнодорожным путям проникли на электровоз ЭП2К №050 через боковую дверь со стороны машиниста в районе кабины № 1. Открыв боковую дверь, достали из сумки неизвестный предмет и переложили его в электровоз». После чего произошел пожар.