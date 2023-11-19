nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:48

Published Сегодня, 08:48

Modified Сегодня, 08:50

Updated Сегодня, 08:50

В Тюмени неизвестные подожгли электровоз

В Тюмени неизвестные подожгли электровоз

19 ноября 2023, 08:48
Фото: ЧС Тюмень
В Тюмени неизвестные сегодня ночью подожгли электровоз. По предварительным данным, поезд стоял пустым в отстое без бригады.

По неофициальным данным, «трое неизвестных в субботу, 18 ноября, по железнодорожным путям проникли на электровоз ЭП2К №050 через боковую дверь со стороны машиниста в районе кабины № 1. Открыв боковую дверь, достали из сумки неизвестный предмет и переложили его в электровоз». После чего произошел пожар.

Официальной информации по факту произошедшего ЧП пока нет. Комментарии представителей компетентных органов ожидаются.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени неизвестные пытались поджечь релейные шкафы на железной дороге в районе станции Утяшево. Вскрытое железнодорожное оборудование обнаружил электромеханик во время обхода. ЧП произошло в начале ноября.

Читайте также:
Ураган, обрушившийся на Сибирь, доберется до Тюмени через три дняУ самолета рейса Тюмень — Новосибирск во время взлета сработал датчик открытия двериЦентр Тюмени сковала пробка из ДТП на мосту Стрела
#Общество#Происшествия#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#ЧП#Поджог#Поезд
Подпишитесь
«Эра песка прошла?»: как будут бороться с гололедом в Тюмени
17 ноября, 09:23
ТСЖ особого режима: в Тюмени девушку-инвалида заперли в квартире ради мигрантов
17 ноября, 11:47
«Имена великих»: знаете ли вы в честь кого названы тюменские улицы
17 ноября, 07:00
«Надоели содержанки»: тюменцы рассказали, сколько должна зарабатывать женщина
17 ноября, 07:27
На Тюменскую область надвигаются 17-градусные морозы
17 ноября, 08:03
«Связал свою жизнь с армией»: в зоне спецоперации погиб 56-летний тюменец
17 ноября, 07:49