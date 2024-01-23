«Настоящий батяня-комбат»: на СВО погиб выпускник ТВВИКУ с позывным «Тюмень»

Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 12:39
Updated Сегодня, 12:39
Евгений Драгуновский родом из башкирского села Красноусольск. Он с детства мечтал стать военным, поэтому после школы поступил в Тюменское высшее инженерное командное училище. В 2012 году по окончании обучения Драгуновского распределили в полк, дислоцированный в Ленинградской области, где он нес службу вплоть до февраля 2022 года.
На Донбасс Евгений Драгуновский попал с самого начала СВО — командиром саперного батальона. По трагичной случайности, офицер погиб в свой профессиональный праздник — в День инженерных войск, который отмечался 21 января.
«Дрон влетел в кузов „Урала“. Комбат двигался во второй машине сзади. Сразу подбежал и начал вытаскивать раненых братьев. Где-то через минуту был второй FPV, осколок в голову — мгновенная смерть. Остальные ребята выжили благодаря его действиям — все 300, но живы», — написал сослуживец Драгуновского в соцсетях.
По воспоминаниям подчиненных, Евгений Драгуновский был добрым, отзывчивым человеком, честным и справедливым командиром и просто настоящим другом.
«Мой комбат, настоящий командир и профессионал своего дела! Он научил нас всему, всегда помогал и прикрывал. Когда были потери, он лично ходил вместе со мной вытаскивать тела наших павших (вдумайтесь, комбат лично вытаскивал тела погибших). Помогал решать любые проблемы, как служебные, так и личные. Всегда шел навстречу, но и расслабится сильно не давал. Мы все его уважали как отца!», — вспоминает комбата боец с позывным «Фрэд».
У Евгений Драгуновского дома — в Санкт-Петербурге — остались жена и двое детей.
Ранее «Наш город» уже рассказывал о бойце из зоны СВО с позывным «Тюмень» — Александре. Как оказалось, в зоне специальной военной операции нередко встречаются одинаковые позывные и необязательно они связаны с местом жительства.
«Часто пересекаются позывные. У меня может быть только в одном подразделении по два-три „Тамбова“, по три-четыре „Сахалина“. Позывные по названиям городов очень часто встречаются и не всегда это обозначение того, откуда они. Наоборот сейчас ребята стараются выбирать позывные так, чтобы не отражать места рождения», — пояснили «Нашему городу» волонтеры из сообщества «СВОи — все для Победы».
Накануне стало известно о гибели в зоне спецоперации жителя деревни Катайск Тюменской области Алексея Акулова. Его с воинскими почестями похоронили в родной деревне.