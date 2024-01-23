«Настоящий батяня-комбат»: на СВО погиб выпускник ТВВИКУ с позывным «Тюмень»

Евгений Драгуновский родом из башкирского села Красноусольск. Он с детства мечтал стать военным, поэтому после школы поступил в Тюменское высшее инженерное командное училище. В 2012 году по окончании обучения Драгуновского распределили в полк, дислоцированный в Ленинградской области, где он нес службу вплоть до февраля 2022 года.