Тюменские коммунисты предлагают учредить награду за содействие спецоперации

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
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Updated Сегодня, 08:04
Фракция КПРФ предложила учредить в Тюменской области награду «За содействие СВО». Об этом сообщается в группе Тюменского областного отделения КПРФ ВКонтакте.
Знаком отличия предлагается награждать тюменцев, внесших значительный вклад в обеспечение бойцов материальными средствами.
«Тысячи наших земляков с началом специальной военной операции оказывают посильную помощь бойцам, защищающим интересы Отечества: плетут маскировочные сети, собирают гуманитарную помощь, помогают в сборе одежды, обмундирования, тактических средств, автомобилей и спецтехники, не считаясь со своим личным временем и затратами», — уточняется в пояснительной записке к законопроекту.
Аналогичные награды уже учреждены в ряде регионов страны — Приморском и Ставропольском краях, Амурской, Калужской и Орловской областях.
Ранее «Наш город» сообщал, что министр обороны Сергей Шойгу похвалил тюменских бойцов за эффективность на СВО. Он отметил их решительность и профессионализм.