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Фракция КПРФ предложила награждать тюменцев за содействие СВО

Тюменские коммунисты предлагают учредить награду за содействие спецоперации

18 января 2024, 08:02
Фото: 1MI

Фракция КПРФ предложила награждать тюменцев за содействие СВО

С этой инициативой фракция КПРФ выступила на региональном законодательном собрании. Депутаты пояснили, кому будет положена награда.

Фракция КПРФ предложила учредить в Тюменской области награду «За содействие СВО». Об этом сообщается в группе Тюменского областного отделения КПРФ ВКонтакте.

Знаком отличия предлагается награждать тюменцев, внесших значительный вклад в обеспечение бойцов материальными средствами.

«Тысячи наших земляков с началом специальной военной операции оказывают посильную помощь бойцам, защищающим интересы Отечества: плетут маскировочные сети, собирают гуманитарную помощь, помогают в сборе одежды, обмундирования, тактических средств, автомобилей и спецтехники, не считаясь со своим личным временем и затратами», — уточняется в пояснительной записке к законопроекту.

Аналогичные награды уже учреждены в ряде регионов страны — Приморском и Ставропольском краях, Амурской, Калужской и Орловской областях.

Ранее «Наш город» сообщал, что министр обороны Сергей Шойгу похвалил тюменских бойцов за эффективность на СВО. Он отметил их решительность и профессионализм.

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#Общество#Тюменская область#Новости тюмени#КПРФ#Коммунисты#Награды#Законопроект#Законопроекты#Спецоперация#СВО#Участники СВО#Любовь Селезнева
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