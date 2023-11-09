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Позывной героя — Тюмень: боец СВО рассказал, как попал под обстрел и чудом выжил

Позывной героя — Тюмень: боец СВО рассказал, как попал под обстрел и чудом выжил

9 ноября 2023, 09:49
Фото: 1MI
Тюменец принимал участие в боях еще до начала СВО. Приобретенные навыки пригодились ему в зоне спецоперации, но не спасли от ранения, которое едва не лишило его жизни.

Командир саперной роты с позывным Тюмень окончил ТВВИКУ, а в зоне специальной военной операции боец с первого дня боевых действий воевал в мотострелковом полку. Героизм мужчины не остался незамеченным: президент Владимир Путин присвоил ему звание гвардейского. Под Изюмом тюменец получил ранения и выжил. Историю Александра рассказывает «Вслух.ру».

О смерти не думаешь

Более 10 лет прошло с того момента, как Александр окончил ТВВИКУ. Служил кадровым офицером в мотострелковом полку он еще до начала спецоперации.

«Готовились к проведению войсковой операции, командный состав был заранее предупрежден. В каждом подразделении знали свое направление движения. Наше — на Славянск и Краматорск. В задачу моей саперной роты входило обеспечение движение полка: наведение переправ, прокладка безопасных маршрутов по ходу движения полка. 18 февраля были уже на границе во временном полевом лагере», — делится боец.

До начала СВО тюменец добровольно побывал в командировке в Сирии: хотел проверить себя на прочность и набраться боевого опыта. Там он пробыл 99 дней и все то, чему он научился за это время, пригодилось ему на Украине.

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«Когда пересекали границу, у меня не было никакого страха перед смертью. Ты даешь себе установку, что ничем не отличаешься от тех, кто был, будет ранен или убит, что это может произойти с тобой через пять минут, либо завтра, либо послезавтра. Рано или поздно, но это случится. Твое дело — хладнокровно выполнять поставленные задачи. Вот и все», — рассказывает Александр.

По его словам, в такие моменты мысли о смерти, наградах и героизме отступают на второй план: нет ничего, кроме свиста пуль и взрывов.

Среди сослуживцев Александра были как закоренелые бойцы, так и молодежь. У командира взвода из его роты контракт уже закончился, но приказ об окончании службы он получить не успел: погиб, решив пойти в бой вместе с составом. Группа, с которой отправился командир, попала в засаду, нарвавшись на американские бронетранспортеры.

Адреналин

Как утверждает Александр, в относительно спокойные дни удается поспать три-четыре часа, но нормально выспаться не дают холода и сырость. Вырытые окопы заливает водой за час, из-за чего приходится копать новые.

«А во время боя время может как растягиваться, так и сжиматься. Бывает, что так умотаешься и думаешь, что прошло несколько часов, а на самом деле — не больше 10-15 минут», — делится боец.
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Он утверждает, что молодые контрактники ведут себя достойно, быстро адаптируются и соображают, но на всякий случай их страхует инструктор.

Ранение

До Изюма Александр прошел с разведкой. Переправиться через реку Северный Донец было проблематично: разрушены все мосты, кроме пешеходного. Артиллерийский обстрел начался сразу, как только батальон начал наводить переправу. Пересечь реку удалось, но обратно вернуться уже не было возможности: путь отхода был разрушен.

Прошло три дня, батальон продолжил идти на Каменку и снова попал под обстрел.

«Снаряды падали в 100-150 метрах от нас. На таком расстоянии уже не боишься осколков. Поднялся повыше, чтобы осмотреться. Вижу, что КамАЗ так и остался на дороге. От нас он где-то в 30 метрах. Если в него попадет снаряд, снесет и нас, и разведчиков вместе с командиром полка. Я встал и отошел от своих метров на пять, повернулся к контрактнику, который находился возле БТР командира. Говорю ему: „Если не отгоним, всем хана“. Он кивнул головой. Повернулся, чтобы дать команду водителю отогнать КамАЗ. Только хотел крикнуть и… тьма», — рассказывает тюменец о том, как получил ранение.

По его словам, взрыва он не услышал. Его отбросило взрывной волной, некоторое время, как ему сообщили, он был в сознании и кричал. Тут же подоспели медики, поставили обезболивающий укол и увели к хирургам. Отправили на лечение мужчину в госпиталь Вишневского в Москве.

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Госпиталь

Впервые тюменец очнулся в полевом госпитале под Изюмом. Он обратил внимание на большое количество раненых бойцов.

Будучи на операционном столе мужчина узнал, что у него пробито левое легкое, а несколько минут промедления могли бы лишить его жизни. Чтобы из раны вышел воздух, врачам пришлось надавить на грудь: боец снова потерял сознание.

Помимо легкого, осколки вонзились в колено и затылок. Их благополучно извлекли. От ударной волны у мужчины повредился слух и оторвало хорды одного из клапанов сердца. Московские врачи постарались и вернули тюменца к жизни.

«Кстати, в украинских СМИ писали, что наш полк был полностью разбит. Конечно, это была ложь, в которую уже было поверили бойцы из других подразделений. Когда нас уже „похоронили“ враги, мы, хоть и с потерями, но продолжали наступать», — подытожил Александр.

Сейчас Александр учится и осваивает новую специальность, на это раз гражданскую. За заслуги перед Отечеством и проявленное мужество тюменец награжден «Орденом Мужества», медалью «За боевые отличия» и медалью Суворова.

Ранее «Наш Город» сообщал о состоявшемся награждении бойцов СВО: им вручили медали «Ветеран боевых действий». 11 тюменцев проявили мужество и отвагу в ходе боевых действий.

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