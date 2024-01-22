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Published Сегодня, 16:13

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Updated Сегодня, 16:15

На СВО погиб мотострелок из Тюменской области

«Выполнял важнейшую миссию»: на СВО погиб мотострелок из Тюменской области

22 января 2024, 16:13
Фото: 1MI

На СВО погиб мотострелок из Тюменской области

В ходе специальной военной операции погиб житель деревни Катайск Тюменской области Алексей Акулов.

Родные и односельчане простились с бойцом 19 января. Об этом в своих соцсетях рассказал глава Сладковского района Александр Иванов.

Фото: Александр Иванов/ВКонтакте

 

«Рискуя жизнью, Алексей, как и его боевые товарищи, выполнял важнейшую миссию — предотвратить кровопролитие среди мирных жителей и остановить гибель детей, стариков и женщин. Выражаю искренние слова соболезнования родным и близким погибшего защитника Родины. Это огромная боль утраты», — отметил мэр района.

Бойца со всеми воинскими почестями похоронили на кладбище в его родной деревне.

Фото: Александр Иванов/ВКонтакте

В тот же день проводили в последний путь своего земляка, погибшего на СВО, жители деревни Березовка Вагайского района. Тюменец уехал на Донбасс добровольцем, оставив дома родителей и шестерых братьев и сестер.

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#Ирина Швецова#СВО#Участники СВО
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