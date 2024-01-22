«Выполнял важнейшую миссию»: на СВО погиб мотострелок из Тюменской области

Posted Сегодня, 16:13
Published Сегодня, 16:13
Modified Сегодня, 16:15
Updated Сегодня, 16:15
Родные и односельчане простились с бойцом 19 января. Об этом в своих соцсетях рассказал глава Сладковского района Александр Иванов.
«Рискуя жизнью, Алексей, как и его боевые товарищи, выполнял важнейшую миссию — предотвратить кровопролитие среди мирных жителей и остановить гибель детей, стариков и женщин. Выражаю искренние слова соболезнования родным и близким погибшего защитника Родины. Это огромная боль утраты», — отметил мэр района.
Бойца со всеми воинскими почестями похоронили на кладбище в его родной деревне.
В тот же день проводили в последний путь своего земляка, погибшего на СВО, жители деревни Березовка Вагайского района. Тюменец уехал на Донбасс добровольцем, оставив дома родителей и шестерых братьев и сестер.