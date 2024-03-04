Тюменские чиновники раскрыли планы по сносу ТЦ «Тюменский»

Posted Сегодня, 03:56
Published Сегодня, 03:56
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По информации департамента земельных отношений и градостроительства Тюмени, на данный момент уведомление о планируемом сносе ТЦ в ведомство не поступало.
«Тюменский» располагается в зоне многофункционального назначения и соответствует функциональному назначению занимаемой территории. По проекту в будущем здесь появится зона торгового назначения и общественного питания, пишет Ура.Ру.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в этом году снесут около сотни аварийных домов, а освободившуюся территорию благоустроят. В целом за последние годы в областной столице было снесено более 500 ветхих зданий.