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Published Сегодня, 03:56

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Updated Сегодня, 03:58

В тюменской администрация рассказали о планах по сносу ТЦ «Тюменский»

Тюменские чиновники раскрыли планы по сносу ТЦ «Тюменский»

4 марта 2024, 03:56
Фото: 2 ГИС

В тюменской администрация рассказали о планах по сносу ТЦ «Тюменский»

Тюменские власти не планируют сносить здание торгового центра «Тюменский», который находится в границе застройки холдинга «АРСИБ».

По информации департамента земельных отношений и градостроительства Тюмени, на данный момент уведомление о планируемом сносе ТЦ в ведомство не поступало.

«Тюменский» располагается в зоне многофункционального назначения и соответствует функциональному назначению занимаемой территории. По проекту в будущем здесь появится зона торгового назначения и общественного питания, пишет Ура.Ру.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в этом году снесут около сотни аварийных домов, а освободившуюся территорию благоустроят. В целом за последние годы в областной столице было снесено более 500 ветхих зданий.

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