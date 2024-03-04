«Ради успокоения»: общественник предлагает покрасить стены тюменских СИЗО в розовый

Член СПЧ РФ Ева Меркачева ссылается на эксперимент, проведенный в 1979 году в Швейцарии. Тогда в некоторых тюрьмах камеры покрасили в разные цвета. В синих — заключенные стали требовать дополнительное одеяло, так как им казалось, что в помещении более холодно, в оранжевых, наоборот, заключенным было особенно жарко. В камерах с зелеными стенами заключенные вели себя спокойнее обычного. А розовый цвет заметно снижал агрессию заключенных. С тех пор в каждой швейцарской тюрьме есть несколько камер, полностью выкрашенных в розовый цвет, в них помещают самых буйных заключенных.