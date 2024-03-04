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Published Сегодня, 08:49

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Updated Сегодня, 08:51

Общественник предлагает покрасить стены тюменских СИЗО в розовый.

«Ради успокоения»: общественник предлагает покрасить стены тюменских СИЗО в розовый

4 марта 2024, 08:49
Фото: 1MI
Общественник предлагает покрасить стены тюменских СИЗО в розовый.

Общественник предлагает покрасить стены тюменских СИЗО в розовый

Ева Меркачева, член совета СПЧ России хочет предложить покрасить стены изоляторов временного содержания в розовый цвет, чтобы успокоить нервную и сердечно-сосудистую системы заключенных. Идею отчасти поддержал и тюменский общественник Юрий Рябцев.

Член СПЧ РФ Ева Меркачева ссылается на эксперимент, проведенный в 1979 году в Швейцарии. Тогда в некоторых тюрьмах камеры покрасили в разные цвета. В синих — заключенные стали требовать дополнительное одеяло, так как им казалось, что в помещении более холодно, в оранжевых, наоборот, заключенным было особенно жарко. В камерах с зелеными стенами заключенные вели себя спокойнее обычного. А розовый цвет заметно снижал агрессию заключенных. С тех пор в каждой швейцарской тюрьме есть несколько камер, полностью выкрашенных в розовый цвет, в них помещают самых буйных заключенных.

«Вот бы в наших ИВС попробовать. Попробую предложить МВД», — сообщила Ева Меркачева.
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Инициативу в каком-то смысле и тюменский общественник Юрий Рябцев, который часто навещает тюменских заключенных в СИЗО. Он уверен, что попробовать можно, но пока в изоляторах есть необходимость в более значимых вещах.

«Пусть тешатся. А лучше расходы на покраску использовать для медицинского лечения и питания лиц в МПС», — говорит Рябцев.

Пока неизвестно, как инициативу Меркачевой встретят в МВД России, однако вероятность того, что в изоляторах появятся розовые камеры, все же есть.

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