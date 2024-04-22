nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Давление

Выбрать дату
2024
Пытка для здоровья. Тюменцы страдают от сильнейшей за весну магнитной бури
22 апреля, 09:14
Серьезный метеоудар: график магнитных бурь на апрель 2024
1 апреля, 09:45
Обмануть могут каждого: в Тюмени активизировались мошенники — раскрываем схемы обмана
11 марта, 07:34
2023
«Оставить под стражей, следующий»: всех фигурантов «Тюменского дела» оставили в СИЗО
28 марта 2023, 06:59
Метеочувствительным тюменцам нужно подготовиться: 25 января давление превысит норму
Утро 25 января в Тюмени будет пасмурным, днем пойдет небольшой снег, а ночью похолодает, информирует Гисметео.
25 января 2023, 02:56
Что делать при резком повышении давления
При резком повышении артериального давление до 160 и выше мм рт.ст медики советуют принять лекарства, назначенные врачом, и незамедлительно лечь в постель.
7 января 2023, 06:26

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика