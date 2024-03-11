Масленица 2024: как традиционно отметить праздник и приготовить самые вкусные блины?

Posted Сегодня, 06:10
Published Сегодня, 06:10
Modified Сегодня, 06:53
Updated Сегодня, 06:53
В фольклоре Узкой Масленицей считают дни с понедельника по среду. Считается, что эт время стоит уделить наведению порядка в доме и прочим хлопотам. В четверг начинается Широкая Масленица, в этот период, наоборот, прибираться и хлопотать противопоказано, предания предков гласят, что эти дни нужно посвятить широким гуляниям и угощениям.
Так как в былые времена Масленица была одним из главных праздников года, ее традиции особенно почитали. У каждого из дней было свое название и предназначение, их до сих пор соблюдают во многих тюменских селах и деревнях.
Понедельник — Встреча. В этот день устанавливали балаганы для скоморохов и столы с угощением. С гор в первый день катались только дети. С утра малыши делали куклу из соломы и наряжали ее. А взрослые наводили в доме порядок и готовились к приготовлению пиршества.
Вторник — Заигрыши. Во второй день веселились недавно поженившиеся пары. Молодожены обязаны были скатиться с горы, ведь чем дальше они уедут, тем лучше будет урожай. В этот же день свободные парни высматривали невест, а девушки заглядывались на суженых.
Среда — Лакомки. В этот день тещи приглашали зятьев на блины. Отсюда и выражение «к теще на блины». А молодежь наряжалась и каталась с горок, продолжая заигрыши.
Четверг — Разгуляй. В этот день начиналась Широкая Масленица. Устраивались кулачные бои, проводилось взятие снежных городков. Люди одевались в яркие костюмы и начинали веселиться. Чучело Масленицы в четверг поднимали на гору.
Пятница — Тещины вечерки. С вечера четверга зять должен был пригласить тещу к себе. Теща в ответ на приглашение присылала ему все, из чего и на чем пекут блины. Зять должен был продемонстрировать гостеприимство и услужливость, испечь для нее угощение собственноручно, а теща — оценить проделанную работу.
Суббота — Золовкины посиделки. В этот день отдуваться нужно жене. Она приглашала родных мужа к себе и готовила для них праздничный стол. Также девушки часто устраивали в этот день гадания, так как верили, что этот день обладает особой силой.
Воскресенье — Прощеное воскресенье или Проводы. Люди готовились к Великому посту, поэтому стремились очиститься от грехов, просили друг у друга прощения и слышали в ответ: «Бог простит, и я прощаю». В этот же день наряженное соломенное чучело Масленицы несли до конца деревни и во время всеобщего гуляния сжигали на большом костре. Вокруг костра пели и плясали, чем веселее — тем быстрее придет теплая весна, а после — урожайные лето и осень!
Большинство из них связано с главным угощением праздника — блинами. Мы и сейчас видим, как хозяйки стараются сделать блины более тонкими и ажурными, а это стремление пришло к нам от предков, которые верили, что такие блины пророчат семье легкий и благополучный год. А толстые блины, напротив, пророчили тягости и обилие труда.
Запрещалось резать блины ножом, считалось, что это к беде и несчастью. А потому блины и сейчас принято есть руками. Еще считалось, что обилие сосулек на Масленицу — символ урожайного года и успеха в новых начинаниях.
В период празднования Широкой Масленицы запрещалось вести работу по дому, это сулило несчастья. Избегать стоило и употребления мяса и злословия, что могло навлечь беду на всю семью.
Раньше рецепты блинов передавались из поколения в поколения и мало кто был готов раскрыть секреты приготовления самых вкусных блинчиков. Но сегодня Андрей Пелевин, су-шеф екатеринбургского ресторана «Паштет», в котором живет известная кошка Паша, все же поделился с нами эксклюзивным рецептом.
За основу мы возьмем классические блины на молоке. Для этого нам понадобятся:
«Количество сахара и соли зависит то того, что мы хотим от блинов. Если готовим их как десерт, то кладем больше сахара, если блины будут подаваться на стол с разными мясными начинками, то кладем в тесто меньше сахара», — объяснил «Нашему городу» су-шеф.
Сначала взбиваем яйцо с молоком, для этого можно использовать венчик или блендер. Когда жидкая основа готова, вводим в нее муку, обязательно просеивая ее через мелкое сито.
«Во-первых, это позволит еще раз профильтровать муку и удалить „инородные“ предметы. Во-вторых, это даст пышность муке, ведь она может долго лежать в мешке и быть спрессованной», — советует Пелевин.
Можно в тесто добавить минеральную воду, которая за счет газов придаст ту самую желанную «ажурность». Если хочется каких-то необычных блинов, то можно добавить в тесто шпината или базилика. Они придадут блинам не только цвет, но и вкус. Для этого вводим в тесто листья зелени и пробиваем все блендером, чтобы не оставалось кусочков листвы.
После того, как приготовили тесто, начинаем жарить блины. Используем для этого сливочное масло. Не нужно, чтобы оно лежало толстым слоем на сковороде, важно, чтобы просто было смазано.
«Главное помнить, что хорошие блины зависят не только от хорошего теста, но и от качества сковороды. Нужно обращать внимание на дно сковороды, оно должно быть толстым. А еще лучше, чтобы было антипригарное покрытие», — говорит эксперт.
А далее, что сделать с получившимися блинчиками, вы точно придумаете!