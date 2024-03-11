Масленица 2024: как традиционно отметить праздник и приготовить самые вкусные блины?

Воскресенье — Прощеное воскресенье или Проводы. Люди готовились к Великому посту, поэтому стремились очиститься от грехов, просили друг у друга прощения и слышали в ответ: «Бог простит, и я прощаю». В этот же день наряженное соломенное чучело Масленицы несли до конца деревни и во время всеобщего гуляния сжигали на большом костре. Вокруг костра пели и плясали, чем веселее — тем быстрее придет теплая весна, а после — урожайные лето и осень!