nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:32

Published Сегодня, 03:32

Modified Сегодня, 03:34

Updated Сегодня, 03:34

Жительница Тюмени собрала уникальную коллекцию кукол

В магазине не увидеть: тюменка собрала уникальную коллекцию кукол

15 марта 2024, 03:32
Фото: 1MI

Жительница Тюмени собрала уникальную коллекцию кукол

В коллекции женщины около 300 кукол. Она находит их в комиссионках, на помойках, а часть приносят знакомые.

Светлана Медведева собирает кукол разных времен. В ее коллекции есть экземпляры, сделанные в середине прошлого века в других странах, а также посвященные тем или иным знаковым событиям, например — Олимпийским играм.

«Идеи начать коллекционировать кукол как таковой вообще не было. Началось всё с двух кукол. Они лежали в комиссионке, долго валялись. Цена у них была рублей 50. Мне просто их стало жалко, я взяла, принесла домой. Мама у меня связала им одежду. Они прямо на глазах стали совершенно другими», — рассказывает тюменка 72.ru.

Женщина увлекается коллекционированием кукол всего четыре года. Их уже около 300 и коллекция постоянно пополняется.

«Много кукол просто выбрасывают. У меня в коллекции есть принесенные мне из заброшенных гаражей, домов. Какие-то нахожу в комиссионках, часть просто приносят знакомые, которые знают о моем увлечении», — делится Светлана.
Фото: Музей «Страничка истории» / ВКонтакте

Всех найденных кукол тюменка приводит в порядок и восстанавливает своими руками. Одежду шьют знакомая и мама. Все куклы дома уже не помещаются, поэтому некоторые из их находятся в музее «Частичка истории» на Лагунова.

В коллекции женщины есть куклы из других стран, таких как Германия и Финляндия. Некоторые экземпляры выпускались серийно, например — «Дружба народов», посвященные Олимпийским играм в Москве.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени выставили на продажу эксклюзивный свитер с автографом Овечкина. За него продавец просит 150 тысяч рублей.

Читайте также:
Выборы президента-2024: в Тюмени открылись избирательные участкиСпециалистов на зарплату до 200 тысяч рублей ищут в ТюмениДом возле железнодорожного вокзала снесут в Тюмени
#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Хобби#Коллекционеры#Любовь Селезнева
Тюмень в опасности: защищен ли аэропорт Рощино от нападения террористов?
Вчера, 06:54
Время еще есть: репетиторы рассказали, успеют ли тюменцы подготовиться к ЕГЭ
Вчера, 06:51
Золотые унитазы и люстры Swаrovski: топ-5 самых экстравагантных квартир в Тюмени
Вчера, 10:40
Иностранки тоже есть: количество проституток в Тюмени увеличилось за год в 20 раз
Вчера, 08:47
Зависимость от курса доллара: эксперты объяснили рост цен на мебель в Тюмени
Вчера, 09:21
Смотрящего по Тюмени задержали за запугивание бизнесменов
Вчера, 09:30