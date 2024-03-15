В магазине не увидеть: тюменка собрала уникальную коллекцию кукол

Posted Сегодня, 03:32
Published Сегодня, 03:32
Modified Сегодня, 03:34
Updated Сегодня, 03:34
Светлана Медведева собирает кукол разных времен. В ее коллекции есть экземпляры, сделанные в середине прошлого века в других странах, а также посвященные тем или иным знаковым событиям, например — Олимпийским играм.
«Идеи начать коллекционировать кукол как таковой вообще не было. Началось всё с двух кукол. Они лежали в комиссионке, долго валялись. Цена у них была рублей 50. Мне просто их стало жалко, я взяла, принесла домой. Мама у меня связала им одежду. Они прямо на глазах стали совершенно другими», — рассказывает тюменка 72.ru.
Женщина увлекается коллекционированием кукол всего четыре года. Их уже около 300 и коллекция постоянно пополняется.
«Много кукол просто выбрасывают. У меня в коллекции есть принесенные мне из заброшенных гаражей, домов. Какие-то нахожу в комиссионках, часть просто приносят знакомые, которые знают о моем увлечении», — делится Светлана.
Всех найденных кукол тюменка приводит в порядок и восстанавливает своими руками. Одежду шьют знакомая и мама. Все куклы дома уже не помещаются, поэтому некоторые из их находятся в музее «Частичка истории» на Лагунова.
В коллекции женщины есть куклы из других стран, таких как Германия и Финляндия. Некоторые экземпляры выпускались серийно, например — «Дружба народов», посвященные Олимпийским играм в Москве.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени выставили на продажу эксклюзивный свитер с автографом Овечкина. За него продавец просит 150 тысяч рублей.