Зависимость от курса доллара: эксперты объяснили рост цен на мебель в Тюмени

При том российские и китайские комплектующие также выросли в цене, в среднем на 10-20%. С учетом того, что от поставки импортных материалов пока невозможно отказаться полностью, то уже к середине 2024 году цены на мебель, по сравнению с показателями 2022 года, могут вырасти на 40-45%.