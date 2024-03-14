Зависимость от курса доллара: эксперты объяснили рост цен на мебель в Тюмени

Posted Сегодня, 09:21
Published Сегодня, 09:21
Modified Сегодня, 09:23
Updated Сегодня, 09:23
К концу 2023 года стоимость мебели выросла более чем на 20%. В 2024 году пока также нет предпосылок к снижению цен, прогнозируется лишь дальнейший рост, о чем говорит экономист Ирина Меняйлова.
«Основная причина роста цен — европейская фурнитура. Российский рынок в этом вопросе пока недостаточно самостоятелен, а потому необходимы поставки из-за рубежа. А это нре только расходы на логистику, но и прямая зависимость от курса доллара, снижение которого пока не проглядывается», — говорит эксперт.
При том российские и китайские комплектующие также выросли в цене, в среднем на 10-20%. С учетом того, что от поставки импортных материалов пока невозможно отказаться полностью, то уже к середине 2024 году цены на мебель, по сравнению с показателями 2022 года, могут вырасти на 40-45%.
К тому же, по прогнозам экспертов, рубль может ослабнуть уже после президентских выборов, об этом заявила экономист Лилия Варыгина.
«Есть все шансы, что рубль по отношению к доллару будет падать на краткосрочной перспективе. Удержание курса под выборы главы государства — давняя традиция для сохранения спокойствия населения, при этом после окончания выборов актуализируются проблемы реализации задач из послания президента, а для этого, есть вероятность, что потребуется некоторая корректировка курса», — считает Варыгина.
А потому, как считают специалисты, покупать мебель стоит как можно раньше, чтобы успеть до скачка, связанного с повышением курса доллара. При выборе изделия важно оценивать страну производства и комплектующие, чтобы понимать, за что вы будете платить.
Как рассказала «Нашему городу» дизайнер интерьеров Яна Короткова, наиболее ощутимо в Тюмени подорожала корпусная мебель, так как она в большей степени зависима от импортных комплектующих.
«Мягкая мебель тоже дорожает, но не так сильно. Могу сказать, что где-то 40% стоимости изделия — это как раз затраты на импорт и сама фурнитура. Причем страдает большое всего не премиальный сектор, а общедоступный», — говорит специалист.
На сегодняшний день выгоднее всего покупать товары российского и китайского производства, однако их качеству многие тюменцы пока не доверяют, а потому они готовы переплачивать за импорт.
«С уходом известной шведской компании, на рынке произошел провал, после которого оправиться пока не получилось. На данный момент нет хорошего поставщика, который выдавал бы массово качественную продукцию по доступным ценам. Собирать интерьер приходится по частям», — говорит дизайнер.
К тому же сейчас чаще приходится брать мебель под заказ, так как на складах мебельных компаний не так много готовых вариантов. А учитывая непростую логистику, ждать изделие приходится около месяца.
Однако тюменцы за последние пару лет научились экономить и выходить из сложных ситуаций. А потому многие сейчас активно скупают мебель на вторичном рынке, где ее порою отдают даром.
«Очень часто взять старое изделие и отреставрировать его так, что оно будет выглядеть качественно и эксклюзивно — дешевле, чем покупать что-то новое. Однако это касается чаще мягкой мебели и кухонной. В остальном срок жизни мебели имеет слишком большое значение», — говорит Короткова.
Сейчас на сайтах объявлений многие за символическую сумму отдают целые комплекты мебели. Свое решение владельцы чаще всего объясняют переездом и желанием не выбрасывать некогда любимые предметы, а отдать их тем, кому они сейчас нужны. Притом мастера по реставрации и перетяжке за свои услуги берут не так дорого.
К тому же, как говорит дизайнер, сейчас установить доводчики или другие желаемые удобства можно собственноручно, что также поможет существенно сэкономить на покупке мебели. Самостоятельно можно также перекрасить изделие или заменить его комплектующие, что на практике помогает сохранить до 20% стоимости покупки нового изделия.