УСТЭК объясняет, с чем связано увеличение суммы в квитанциях на оплату в феврале 2024

Posted Сегодня, 05:08
Published Сегодня, 05:08
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Updated Сегодня, 05:10
Начисление проводится двумя способами: по показаниям общедомовых приборов учета тепловой энергии или по нормативу потребления коммунальной услуги. Если начисления осуществляются по нормативу, установленному Департаментом тарифной и ценовой политики Тюменской области, то стоимость услуги по отоплению распределяется равными долями на 9 календарных месяцев, например, платеж за февраль 2024 года будет равен платежу за январь 2024 года.
При наличии прибора учета величина начисления зависит от температуры наружного воздуха — чем она ниже, тем большее количество тепловой энергии требуется для отопления. Так, в феврале среднесуточная температура наружного воздуха составила -13,6°С. В том числе в расчетный период вошли 10 дней января, в отдельные дни из них температура воздуха понижалась до — 33,2 °С.
Фактором повышенного энергопотребления может стать ненадлежащее содержание управляющими организациями внутридомовых коммуникаций: в таком случае теплоносителя для обогрева дома поступает больше, чем положено. При оптимальной работе оборудования для предоставления качественной коммунальной услуги по отоплению требуется меньше тепловой энергии, что сказывается и на счете за коммунальные услуги.
Важно понимать, что централизованная система теплоснабжения — очень сложный технический объект, в котором задействованы тысячи объектов теплопотребления. При неправильной работе «организма» теплоснабжения, а именно разрегулировки отдельных теплопотребляющих установок и внутридомовых систем, ухудшение параметров распространяется на всю систему теплоснабжения. То есть неотрегулированность отдельных объектов может приводить к нарушению режима теплоснабжения остальных.
УСТЭК рекомендует собственникам придерживаться некоторых правил, чтобы не переплачивать за тепло:
— об изменении количества проживающих граждан;
— о временном отсутствии проживающих граждан;
— об изменении площади помещения;
— об изменении собственника помещения.
Если потребленной тепловой энергии стало больше в конкретном многоквартирном доме, нужно проанализировать факторы, повлиявшие на увеличение объема потребления, в первую очередь стоит проверить состояние внутридомовой системы отопления и пробора учета, для чего необходимо обратиться в управляющие компании.