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УСТЭК объясняет, с чем связано увеличение суммы в квитанциях на оплату в феврале 2024

УСТЭК объясняет, с чем связано увеличение суммы в квитанциях на оплату в феврале 2024

13 марта 2024, 05:08
Фото: УСТЭК
Начисление платы за отопление осуществляется в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354.

Начисление проводится двумя способами: по показаниям общедомовых приборов учета тепловой энергии или по нормативу потребления коммунальной услуги. Если начисления осуществляются по нормативу, установленному Департаментом тарифной и ценовой политики Тюменской области, то стоимость услуги по отоплению распределяется равными долями на 9 календарных месяцев, например, платеж за февраль 2024 года будет равен платежу за январь 2024 года.

При наличии прибора учета величина начисления зависит от температуры наружного воздуха — чем она ниже, тем большее количество тепловой энергии требуется для отопления. Так, в феврале среднесуточная температура наружного воздуха составила -13,6°С. В том числе в расчетный период вошли 10 дней января, в отдельные дни из них температура воздуха понижалась до — 33,2 °С.

Фактором повышенного энергопотребления может стать ненадлежащее содержание управляющими организациями внутридомовых коммуникаций: в таком случае теплоносителя для обогрева дома поступает больше, чем положено. При оптимальной работе оборудования для предоставления качественной коммунальной услуги по отоплению требуется меньше тепловой энергии, что сказывается и на счете за коммунальные услуги.

Фото: УСТЭК

Важно понимать, что централизованная система теплоснабжения — очень сложный технический объект, в котором задействованы тысячи объектов теплопотребления. При неправильной работе «организма» теплоснабжения, а именно разрегулировки отдельных теплопотребляющих установок и внутридомовых систем, ухудшение параметров распространяется на всю систему теплоснабжения. То есть неотрегулированность отдельных объектов может приводить к нарушению режима теплоснабжения остальных.

УСТЭК рекомендует собственникам придерживаться некоторых правил, чтобы не переплачивать за тепло:

  • Ежемесячно передавать показания индивидуальных приборов учета с 15-го по 25-е число (до 17-00) в ОАО «ТРИЦ»;
  • Своевременно осуществлять проверку состояния, ввод в эксплуатацию индивидуальных приборов учета;
  • Незамедлительно уведомлять ОАО «ТРИЦ» и поставщиков услуг:

— об изменении количества проживающих граждан;

— о временном отсутствии проживающих граждан;

— об изменении площади помещения;

— об изменении собственника помещения.

Если потребленной тепловой энергии стало больше в конкретном многоквартирном доме, нужно проанализировать факторы, повлиявшие на увеличение объема потребления, в первую очередь стоит проверить состояние внутридомовой системы отопления и пробора учета, для чего необходимо обратиться в управляющие компании.

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