УСТЭК объясняет, с чем связано увеличение суммы в квитанциях на оплату в феврале 2024

При наличии прибора учета величина начисления зависит от температуры наружного воздуха — чем она ниже, тем большее количество тепловой энергии требуется для отопления. Так, в феврале среднесуточная температура наружного воздуха составила -13,6°С. В том числе в расчетный период вошли 10 дней января, в отдельные дни из них температура воздуха понижалась до — 33,2 °С.