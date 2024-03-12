«Стала человеком»: дочь миллионеров из Тюмени рассказала об участии в шоу про мажоров

Posted Сегодня, 02:34
Published Сегодня, 02:34
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Updated Сегодня, 02:36
До участия в реалити-шоу тюменка все свободное время тратила на ведение личного блога, а деньги — на вечеринки, походы в рестораны и пластические операции. Ее родители обратились за помощью, переживая, что бесконтрольные траты могут привести к непоправимым последствиям. В шоу «Чадо из ада» девушка на несколько дней отправилась в многодетную семью, проживающую в Челябинской области.
Блог «Не дочь миллионера» Алина ведет уже несколько лет. Подписчики неоднократно предлагали ей принять участие в этом шоу, но их советы она упорно игнорировала. В конечном итоге заявку подали ее родители.
Алина рассказала, что поначалу ей было непривычно находиться в новой семье из-за шума и большого количества людей. Семья оказалась доброй, но сама Алина постоянно шутила над хозяевами из-за их финансового положения.
Девушка поделилась, что продолжает общаться с челябинской семьей — они поздравляют друг друга с праздниками. Она считает, что шоу изменило ее жизнь, она стала проще относиться к вещам и пытаться наладить отношения с отцом в которых, призналась Алина, проблем она не видела до участия в шоу.
«Я не думала, что это было проблемой, хотя меня это тревожило. Я начала чаще ему звонить и мы хотя бы начали разговаривать по телефону. То есть у нас разговор раньше длился около 30 секунд, сейчас это около 5–7 минут. То есть есть небольшие продвижения в этом плане», — рассказала Алина.
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