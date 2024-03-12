«Стала человеком»: дочь миллионеров из Тюмени рассказала об участии в шоу про мажоров

До участия в реалити-шоу тюменка все свободное время тратила на ведение личного блога, а деньги — на вечеринки, походы в рестораны и пластические операции. Ее родители обратились за помощью, переживая, что бесконтрольные траты могут привести к непоправимым последствиям. В шоу «Чадо из ада» девушка на несколько дней отправилась в многодетную семью, проживающую в Челябинской области.