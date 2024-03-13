В Тюмени расширят ведущую в центр города дорогу

Posted Сегодня, 02:31
Published Сегодня, 02:31
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Общая протяженность участка, подлежащего реконструкции, составляет 1.95 километра. Об этом в администрации города рассказали РБК Тюмень.
«Получено положительное заключение Управления государственной экспертизы
проектной документации по объекту „Реконструкция ул. Николая Чаплина от
ул. Мельникайте до транспортной развязки ул. М. Тореза“. Реализация данного объекта позволит перераспределить транспортные потоки в рассматриваемом районе», — поделились в администрации.
На этом участке также обустроят тротуары, ливневые канализации и установят остановки. Реализация проекта жилые дома не затронет, поэтому сносить их не будут. Работы будут проводиться в 2026–2030 годах, объем финансирования на данный момент не определен.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тобольском районе развернется масштабный ремонт дорог. Работы затронут дороги регионального и федерального назначения.