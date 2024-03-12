Дефицит усугубился: тюменских водителей автобусов активно переманивают в Москву

В марте 2023 года работодатели искали 147 водителей общественного транспорта, а в марте 2024 — уже 180. При этом, предлагаемая зарплата за последние два года выросла на 37,5%. Одна из причин, по которой усугубляется дефицит — переманивание кадров в более крупные города.