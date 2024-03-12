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Тюменские водители автобусов массово уезжают работать в Москву

Дефицит усугубился: тюменских водителей автобусов активно переманивают в Москву

12 марта 2024, 02:54
Фото: 1MI

Тюменские водители автобусов массово уезжают работать в Москву

Переманивание кадров в другие города — одна из причин, по которой в Тюмени наблюдается нехватка водителей. Потребность в них растет из года в год.

В марте 2023 года работодатели искали 147 водителей общественного транспорта, а в марте 2024 — уже 180. При этом, предлагаемая зарплата за последние два года выросла на 37,5%. Одна из причин, по которой усугубляется дефицит — переманивание кадров в более крупные города.

«Местным перевозчикам зачастую приходится конкурировать с предложениями для курьеров-водителей и вахтовыми предложениями для работы в столице. Также работа на маршруте общественного транспорта наименее привлекательная — водители несут ответственность за жизнь пассажиров, к тому же никто не отменял стресс от общения или поведения людей. Значительно ухудшилась ситуация с мигрантами, которые из-за роста курса рубля вернулись на родину», — рассказали аналитики «Зарплаты.ру» РБК Тюмень.
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Специалисты hh.ru отметили, что водители автобусов входят в тройку лидеров по количеству предложений о работе, а потребность в них продолжает расти: в 2022 году было опубликовано 172 вакансии, а в 2023 — 286.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени ищут сварщика на зарплату от 350 до 450 тысяч рублей в месяц. Работать ему придется вахтовым методом.

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