«Это была ностальгия по СССР»: в Тюмени закрылась легендарная пельменная

В Тюмени закрылась легендарная пельменная в центре города

В Тюмени закрылась легендарная пельменная по улице Республики, 28а, проработавшая более 50 лет. Тюменцы сообщают, что уже убрана вывеска заведения, а на его дверях висит объявление о том, что кафе закрыто.