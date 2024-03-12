«Это была ностальгия по СССР»: в Тюмени закрылась легендарная пельменная

Posted Сегодня, 08:49
Published Сегодня, 08:49
Modified Сегодня, 08:51
Updated Сегодня, 08:51
«Это не просто столовая, это ностальгия по СССР. Приходишь в пельменную и будто попадаешь в прошлое. Пельмени бомба! Свежайшее мясо, тонкое тесто, всё как в детстве. И цены нормальные», — писали ранее в отзывах горожане.
«Мы постоянно покупали здесь пельмени домой, очень вкусные. Самое ценное — они оставались практически неизменны на вкус на протяжении долгих лет. За годы работы интерьер менялся несколько раз, но всегда пельмени оставались превосходного качества», — отмечали тюменцы.
Средний чек в заведении составлял 130-160 рублей, что в сегодняшних реалиях очень экономично. За 130 рублей в заведении можно было приобрести порцию горячих сытных пельменей. Обед из порции пельменей с соусом и напитком стоил менее 200 рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в исторической части Тюмени открылось кафе, где готовят азиатские блюда из популярных аниме. В ассортименте — рамен, ттокпокки, жареный рис, знаменитая свинина Гобаожоу, сладости и т. д.