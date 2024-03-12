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Published Сегодня, 07:38

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Updated Сегодня, 07:40

В Тюмень не может вылететь самолет из Салехарда из-за поломки

В Тюмень не может вылететь борт из Салехарда из-за поломки. Рейс задержан на 4 часа

12 марта 2024, 07:38
Фото: 1MI

В Тюмень не может вылететь самолет из Салехарда из-за поломки

Из Салехарда в Тюмень не может вылететь самолет из-за технической неисправности воздушного судна. По расписанию борт должен был направиться в Рощино еще в 10:30 утра, в Тюмень прибыть в 12:05.

В настоящее время вылет задержан. На онлайн-табло аэропорта Салехарда время вылета не указано. По информации Рощино, воздушное судно прилетит в Тюмень в 15:57.

Контроль за соблюдением прав пассажиров ведет Новоуренгойская транспортная прокуратура.

Ранее «Наш Город» писал, что самолет авиакомпании «Россия», вылетевший из Тобольска в Санкт-Петербург, был вынужден вернуться аэропорт вылета из-за утки попавшей в двигатель. Борт был отстранен от полетов.

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