В Тюмень не может вылететь борт из Салехарда из-за поломки. Рейс задержан на 4 часа

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
Modified Сегодня, 07:40
Updated Сегодня, 07:40
В настоящее время вылет задержан. На онлайн-табло аэропорта Салехарда время вылета не указано. По информации Рощино, воздушное судно прилетит в Тюмень в 15:57.
Контроль за соблюдением прав пассажиров ведет Новоуренгойская транспортная прокуратура.
Ранее «Наш Город» писал, что самолет авиакомпании «Россия», вылетевший из Тобольска в Санкт-Петербург, был вынужден вернуться аэропорт вылета из-за утки попавшей в двигатель. Борт был отстранен от полетов.