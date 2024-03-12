В Тюмень не может вылететь борт из Салехарда из-за поломки. Рейс задержан на 4 часа

В Тюмень не может вылететь самолет из Салехарда из-за поломки

Из Салехарда в Тюмень не может вылететь самолет из-за технической неисправности воздушного судна. По расписанию борт должен был направиться в Рощино еще в 10:30 утра, в Тюмень прибыть в 12:05.