Тюменские прокуратуры заявили об уничтожении водных биоресурсов Туры

Владельцев понтонной переправы оштрафовали на 2,4 млн рублей за загрязнение Туры

Тюменскую компанию «Мостспецтехника» оштрафовали на 2,4 миллиона рублей за загрязнение реки Тура. Предприятие организовало на реке понтонно-мостовую переправу, что привело к ухудшениям условия обитания и воспроизводства водных биоресурсов.