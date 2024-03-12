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Владельцев понтонной переправы оштрафовали на 2,4 млн рублей за загрязнение Туры

Тюменские прокуратуры заявили об уничтожении водных биоресурсов Туры

12 марта 2024, 05:27
Фото: 1MI

Владельцев понтонной переправы оштрафовали на 2,4 млн рублей за загрязнение Туры

Тюменскую компанию «Мостспецтехника» оштрафовали на 2,4 миллиона рублей за загрязнение реки Тура. Предприятие организовало на реке понтонно-мостовую переправу, что привело к ухудшениям условия обитания и воспроизводства водных биоресурсов.
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Суд

Нарушения выявили в ходе проверки природоохранные прокуроры. Размер ущерба, причиненного водоему, оценили в 2,4 миллиона рублей.

В настоящее время эксплуатация понтонно-мостовой переправы через реку Тура прекращена. Иск прокуратуры о взыскании с организации причиненного ущерба удовлетворен судом.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени Мост Влюбленных проверят на предмет безопасности. На эти цели из бюджета потратят 1,5 миллиона рублей.

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