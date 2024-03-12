Тюменские прокуратуры заявили об уничтожении водных биоресурсов Туры

Posted Сегодня, 05:27
Published Сегодня, 05:27
Modified Сегодня, 05:29
Updated Сегодня, 05:29
Нарушения выявили в ходе проверки природоохранные прокуроры. Размер ущерба, причиненного водоему, оценили в 2,4 миллиона рублей.
В настоящее время эксплуатация понтонно-мостовой переправы через реку Тура прекращена. Иск прокуратуры о взыскании с организации причиненного ущерба удовлетворен судом.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени Мост Влюбленных проверят на предмет безопасности. На эти цели из бюджета потратят 1,5 миллиона рублей.