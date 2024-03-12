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Прокуратура Тюменской области изъяла 200 млн у участника картельного сговора

Прокуратура Тюменской области изъяла 200 млн у стройкомпании за картельный сговор

12 марта 2024, 07:04
Фото: 1MI

Прокуратура Тюменской области изъяла 200 млн у участника картельного сговора

Тюменская прокуратура заставила строительную компанию выплатить 200 миллионов рублей в доход государства за картельный сговор в ходе аукциона.

По данным расследования, в 2021 году четыре компании вступили в сговор, благодаря которому с одной из них был заключен контракт со «Службой заказчика Тюменского района» на инженерную подготовку площадки для жилищного строительства.

Прокуратура Тюменской области обратилась в суд с требованиями о признании аукциона и заключенного контракта недействительными, а также о взыскании в доход государства денежных средств в размере более 200 миллионов рублей, полученных вследствие недобросовестной конкуренции.

Суд в полном объеме удовлетворил требования надзорного органа.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области ФСБ раскрыла мошенническую схему, участники которой незаконно помогали мигрантам получить гражданство России.

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