Прокуратура Тюменской области изъяла 200 млн у стройкомпании за картельный сговор

Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
По данным расследования, в 2021 году четыре компании вступили в сговор, благодаря которому с одной из них был заключен контракт со «Службой заказчика Тюменского района» на инженерную подготовку площадки для жилищного строительства.
Прокуратура Тюменской области обратилась в суд с требованиями о признании аукциона и заключенного контракта недействительными, а также о взыскании в доход государства денежных средств в размере более 200 миллионов рублей, полученных вследствие недобросовестной конкуренции.
Суд в полном объеме удовлетворил требования надзорного органа.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области ФСБ раскрыла мошенническую схему, участники которой незаконно помогали мигрантам получить гражданство России.