Компания тюменских властей получила миллиардный контракт на строительство улиц

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в этом году начнутся работы в рамках первого этапа по расчистке озера Алебашево. На первый этап из федерального бюджета потратят 77 миллионов рублей. В целом благоустройство Алебашево обойдется в 250 миллионов.