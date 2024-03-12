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«ТОДЭП» получило 1,5 млрд рублей на обустройство улиц в Зареке

Компания тюменских властей получила миллиардный контракт на строительство улиц

12 марта 2024, 06:11
Фото: 1MI

«ТОДЭП» получило 1,5 млрд рублей на обустройство улиц в Зареке

Тюменские власти потратят на обустройство улиц в районе озера Алебашево 1,5 миллиарда рублей. Контракт заключен с компанией АО «ТОДЭП». Соответствующая информация опубликована на портале Госзакупки.

«ТОДЭП» стало единственным участником закупки, объявленной властями 19 февраля 2024 года. В документации указано, что подрядной организации предстоит провести работы по обустройству улиц в границе Алебашевская — Дружбы — Мельникайте — р. Тура. Общая протяженность улично-дорожной сети составит 3,8 километра.

Строительство будут вести по улицам Николая Кузнецова, Братьев Бондаревых, Ивана Чистякова и т. д. Согласно проекту, там появятся тротуары, велосипедные дорожки, автодороги.

АО «ТОДЭП» является крупнейшим подрядчиком по содержанию дорог в регионе и активным участником системы государственных закупок. Единственным акционером ТОДЭП выступает департамент имущественных отношений Тюменской области.

Согласно данным СБИС, предприятие работает в Тюменской области с мая 2006 года. По итогам 2022 года выручка «ТОДЭП» увеличилась на 38% — до 20,3 миллиардов рублей. Чистая прибыль сократилась на 10% и составила 206,2 миллиона рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в этом году начнутся работы в рамках первого этапа по расчистке озера Алебашево. На первый этап из федерального бюджета потратят 77 миллионов рублей. В целом благоустройство Алебашево обойдется в 250 миллионов.

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