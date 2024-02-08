В Тюмени на содержание дорог потратят миллиарды рублей. Кому достался мегаконтракт?

Заметим, что работой ТОДЭП в Тюмени нынешней зимой недовольны не только жители города, но и УМВД по Тюменской области. В начале января 2024 года компания получила несколько предостережений от ведомства за некачественную уборку улиц. Нарушения были выявлены в период новогодних праздников.