В Тюмени на содержание дорог потратят миллиарды рублей. Кому достался мегаконтракт?

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Published Сегодня, 04:59
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Контракты по всем четырем городским административным округам заключены с АО «ТОДЭП», которая в свою очередь впоследствии подписала субподрядные контракты с более мелкими компаниями. Общая сумма содержания города, которую осуществляет «ТОДЭП», составляет 2,2 миллиарда рублей, из них 1,2 миллиарда идут на дороги.
В Калининском административном округе предусмотрено около 700 миллионов рублей на содержание и строительство, ремонт дорог и т. д. К январю контракт исполнен на 255 миллионов рублей. Денежные средства рассчитаны в том числе на уборку снега.
В Восточном АО заключен контракт с ТОДЭП на сумму около 430 миллионов рублей, из которых более 109 уже освоено.
В Ленинском АО ТОДЭПу выделено более 491 миллиона рублей, 174 миллиона из данной суммы уже освоено. В Центральном АО заключены контракты почти на 589 миллионов рублей, из которых освоено 208,5 миллиона. Конкретно на дороги выделено 339 миллионов 499 тысяч рублей, пишет 72.RU.
Заметим, что работой ТОДЭП в Тюмени нынешней зимой недовольны не только жители города, но и УМВД по Тюменской области. В начале января 2024 года компания получила несколько предостережений от ведомства за некачественную уборку улиц. Нарушения были выявлены в период новогодних праздников.