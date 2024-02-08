nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:59

Published Сегодня, 04:59

Modified Сегодня, 05:01

Updated Сегодня, 05:01

В Тюмени на содержание дорог потратят более 1 миллиарда рублей

В Тюмени на содержание дорог потратят миллиарды рублей. Кому достался мегаконтракт?

8 февраля 2024, 04:59
Фото: 1MI

В Тюмени на содержание дорог потратят более 1 миллиарда рублей

Жители Тюмени продолжаются жаловать на уборку снега. Горожане недовольны снежными завалами во дворах, нечищеными дорогами, тротуарами. Между тем, на содержание городских дорог на 2023–2024 год выделено более миллиарда рублей.
Сюжет
Снег

Контракты по всем четырем городским административным округам заключены с АО «ТОДЭП», которая в свою очередь впоследствии подписала субподрядные контракты с более мелкими компаниями. Общая сумма содержания города, которую осуществляет «ТОДЭП», составляет 2,2 миллиарда рублей, из них 1,2 миллиарда идут на дороги.

В Калининском административном округе предусмотрено около 700 миллионов рублей на содержание и строительство, ремонт дорог и т. д. К январю контракт исполнен на 255 миллионов рублей. Денежные средства рассчитаны в том числе на уборку снега.

В Восточном АО заключен контракт с ТОДЭП на сумму около 430 миллионов рублей, из которых более 109 уже освоено.

В Ленинском АО ТОДЭПу выделено более 491 миллиона рублей, 174 миллиона из данной суммы уже освоено. В Центральном АО заключены контракты почти на 589 миллионов рублей, из которых освоено 208,5 миллиона. Конкретно на дороги выделено 339 миллионов 499 тысяч рублей, пишет 72.RU.

Заметим, что работой ТОДЭП в Тюмени нынешней зимой недовольны не только жители города, но и УМВД по Тюменской области. В начале января 2024 года компания получила несколько предостережений от ведомства за некачественную уборку улиц. Нарушения были выявлены в период новогодних праздников.

Читайте также:
В Тюмени курьер расчистил двор от снега, пока ожидал посылкуВ Тобольске ради КРТ снесут более 90 домовОжидается гололед: в Тюмени похолодает до -13
#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Уборка#Снег#ТОДЭП#Уборка снега#Уборка улиц
Подпишитесь
Казус Улицкой: в Тюменской области неугодных авторов отменяют «на всякий случай»
Вчера, 09:25
«Эмоции на пределе!»: тюменцы едва не подрались в соцсетях из-за концерта SHAMAN
Вчера, 10:35
«Цены рухнут?»: риелторы прогнозируют снижение стоимости аренды квартир в Тюмени
Сегодня, 01:00
Трудоустраивать украинских военнопленных предложил Путину тюменский общественник
Вчера, 09:08
«Чудо заморское»: в тюменском зоопитомнике родился необычный грызун. ФОТО
Сегодня, 04:32
«Каждый вечер жду домой»: в зоне СВО погиб стрелок из Тюменской области
Сегодня, 06:14