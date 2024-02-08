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В Тобольске под КРТ выделили землю площадью 15 гектаров

В Тобольске ради КРТ снесут более 90 домов

8 февраля 2024, 03:39
Фото: 1MI

В Тобольске под КРТ выделили землю площадью 15 гектаров

Власти Тобольска приняли решение о проведении реновации на земельном участке площадью 15 га в квадрате улиц С. Ремезова — 5-я Северная — Знаменского — Доронина. Информация об этом опубликована на сайте администрации города.

В документах указано, что в рамках реализации программы комплексного развития территорий буде снесено 90 индивидуальных жилых домов, один многоквартирник, гаражи и магазины. На их месте в течение 15 лет возведут многоэтажные дома, школу, детский сад, предприятия общепита, гостиницы, магазины. Общий объем строительства составит 10 тысяч 160 квадратных метров.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени из-за реализации программы КРТ будут снесены многоэтажные дома и гаражи в границе улиц Елизарова — Холодильная — Харьковская. На их месте в течение пяти лет построят жилой комплекс, образовательные и дошкольные учреждения, спортивные и медицинские заведения.

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