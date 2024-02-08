В Тобольске ради КРТ снесут более 90 домов

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени из-за реализации программы КРТ будут снесены многоэтажные дома и гаражи в границе улиц Елизарова — Холодильная — Харьковская. На их месте в течение пяти лет построят жилой комплекс, образовательные и дошкольные учреждения, спортивные и медицинские заведения.