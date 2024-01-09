Проверки выявили множественные нарушения в работе ТОДЭП по содержанию дорог в Тюмени

Posted Сегодня, 12:31
Published Сегодня, 12:31
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
Об этом сегодня, 9 января, сообщило издание «Правда УрФО» со ссылкой на управление МВД по Тюменской области.
«В ходе контрольных мероприятий были получены данные о наличии снежных валов на заездных карманах, посадочных площадках и в непосредственной близости от пешеходных переходов на улицах Щербакова, Холодильной, Советской и Пермякова», — пишет издание.
Так, на улице Монтажников от Широтной до Николая Ростовцева по обеим сторонам дороги зафиксированы дефекты в виде колеи в уплотненном снежном покрове глубиной в 5 сантиметров на протяжении 500 метров, а также гололед. На дороге по улице Сеченова наблюдался рыхлый снег, на Интернациональной на месте стоянки инвалидов обнаружен снежный вал.
Рыхлый снег и зимняя скользкость также были выявлены на улицах Чаркова, Мельникайте, Интернациональной, Молодогвардейцев, 30 лет Победы, Энергетиков, Молодежной и объездной — от Тобольского тракта до Березняков.
По итогам проверок, «Тюменскому областному дорожно-эксплуатационному предприятию» вынесено несколько предостережений.
Уже второй месяц подряд тюменцы жалуются на плохую уборку улиц от снежных масс. Через сугробы приходится пробираться не только машинам, но и пешеходам.