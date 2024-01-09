Проверки выявили множественные нарушения в работе ТОДЭП по содержанию дорог в Тюмени

Так, на улице Монтажников от Широтной до Николая Ростовцева по обеим сторонам дороги зафиксированы дефекты в виде колеи в уплотненном снежном покрове глубиной в 5 сантиметров на протяжении 500 метров, а также гололед. На дороге по улице Сеченова наблюдался рыхлый снег, на Интернациональной на месте стоянки инвалидов обнаружен снежный вал.