В Тюмени курьер расчистил двор от снега, пока ожидал посылку

Posted Сегодня, 04:11
Published Сегодня, 04:11
Modified Сегодня, 04:13
Updated Сегодня, 04:13
Видеороликом в социальных сетях поделился тюменский бизнесмен Артем Рахмеев. По его словам, в тот день он находился в командировке — дома была только супруга с маленьким ребенком.
«Ночью выпало много снега, а курьер приехал рано утром. Побольше бы таких людей в мире», — отметил Артем Рахмеев.
Стоит отметить, что опубликованный в социальной сети видеоролик с курьером уже набрал более 1,2 миллиона просмотров и около 50 тысяч лайков.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени синоптики обещают богатый на осадки февраль. Снегопад в областной столице начался в начале этой недели. В ближайшие два дня метеорологи прогнозируют выпадение более 5 мм осадков.