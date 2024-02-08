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В Тюмени курьер расчистил двор от снега, пока ожидал посылку

В Тюмени курьер расчистил двор от снега, пока ожидал посылку

8 февраля 2024, 04:11
Фото: 1MI
Тюменский курьер стал новым героем социальных сетей. В ожидании посылки от заказчика, мужчина расчистил двор от снега.
Сюжет
Снег
Видео: Артем Рахмеев

Видеороликом в социальных сетях поделился тюменский бизнесмен Артем Рахмеев. По его словам, в тот день он находился в командировке — дома была только супруга с маленьким ребенком.

«Ночью выпало много снега, а курьер приехал рано утром. Побольше бы таких людей в мире», — отметил Артем Рахмеев.

Стоит отметить, что опубликованный в социальной сети видеоролик с курьером уже набрал более 1,2 миллиона просмотров и около 50 тысяч лайков.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени синоптики обещают богатый на осадки февраль. Снегопад в областной столице начался в начале этой недели. В ближайшие два дня метеорологи прогнозируют выпадение более 5 мм осадков.

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