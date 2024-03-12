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Published Сегодня, 04:52

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Updated Сегодня, 04:54

Тюменские застройщики прогнозируют дефицит кадров на 15%

Строить будет некому? На тюменских стройках может возникнуть дефицит кадров

12 марта 2024, 04:52
Фото: 1MI

Тюменские застройщики прогнозируют дефицит кадров на 15%

В Тюменской области дефицит кадров в строительной отрасли увеличится в ближайшие полгода на 15%. Об этом заявляют местные застройщики.

По словам руководителя службы HR группы компаний «Меридиан» Натальи Гулаковой, в настоящее время строительная сфера нуждается в инженерах и руководителях стройпроектов.

«Требуются руководители проекта инженеры по гарантии, технического надзора, инженеры-проектировщики, специалисты исходно-разрешительной документации», — отметила Гулакова.

По ее словам, на дефицит кадров повлияла пандемия, которая показала привлекательность удаленной работы.

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Эксперты отрасли также отмечают, что на стройке не хватает и представителей рабочих специальностей. Таких как, штукатуры, монолитчики, каменщики и т. д. Для привлечения кадров работодатели готовы повышать зарплаты.

В частности, инженерам обещают платить до 130 тысяч ежемесячно, руководителям проектов — от 120 до 250 тысяч рублей, представителям рабочих специальностей — от 70 до 130 тысяч рублей, пишет Ура.Ру.

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