Строить будет некому? На тюменских стройках может возникнуть дефицит кадров

Posted Сегодня, 04:52
Published Сегодня, 04:52
Modified Сегодня, 04:54
Updated Сегодня, 04:54
По словам руководителя службы HR группы компаний «Меридиан» Натальи Гулаковой, в настоящее время строительная сфера нуждается в инженерах и руководителях стройпроектов.
«Требуются руководители проекта инженеры по гарантии, технического надзора, инженеры-проектировщики, специалисты исходно-разрешительной документации», — отметила Гулакова.
По ее словам, на дефицит кадров повлияла пандемия, которая показала привлекательность удаленной работы.
Эксперты отрасли также отмечают, что на стройке не хватает и представителей рабочих специальностей. Таких как, штукатуры, монолитчики, каменщики и т. д. Для привлечения кадров работодатели готовы повышать зарплаты.
В частности, инженерам обещают платить до 130 тысяч ежемесячно, руководителям проектов — от 120 до 250 тысяч рублей, представителям рабочих специальностей — от 70 до 130 тысяч рублей, пишет Ура.Ру.
Ранее «Наш Город» писал, что за последний год в Тюменской области среднемесячная номинальная зарплата выросла с 61,9 до 70,3 тысяч рублей. Рост составил около 9 тысяч рублей.