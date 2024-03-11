«Пришло, откуда не ждали»: тюменцы массово заболевают пневмонией и ротавирусом

Дополнительно заболевание может сопровождаться кашлем, чаще он отличается отхождением мокроты, хотя может быть и сухим. Также бывают случаи, когда кашля нет вовсе. К тому же в первые дни заболевания поражение легких даже опытный врач может не услышать. А потому главное в диагностике заболевания — рентген и КТ, которые объективно покажут наличие воспалительного процесса. При появлении симптомов заболевания важно быстро обратиться к специалисту и постараться снизить контакт с зараженным. Важно помнить, что дети заболевание переносят легче, пенсионеры — намного тяжелее.