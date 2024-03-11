«Пришло, откуда не ждали»: тюменцы массово заболевают пневмонией и ротавирусом

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:46
Updated Сегодня, 08:46
У многих детей в Тюмени еще на прошлой неделе зафиксировали пневмонию. Многие родители из невозможности лечь с ребенком в больницу, оставляют ребятишек бабушкам и дедушкам, что особенно опасно, так как дети легко передают вирус, вызывающих заболевание, но сами переносят заболевание легче.
«Если на прошлой неделе очень часто мы фиксировали пневмонию у детей, то сейчас активнее она проявляется у взрослых. Важно понимать, что дети обычно за сутки имеют больше контактов с людьми, чем взрослый, а потому риск подхватить вирус выше. А основная природа пневмонии — вирусно-бактериальная», — рассказал «Нашему городу» инфекционист Владимир Сорокин.
Врач-пульмонолог детского отделения ОКБ №1 Кирилл Гилев рассказал, что пневмония — это воспаление непосредственно легочной ткани под влиянием инфекционного агента, которым в большинстве случаев является бактерия, крайне редко встречаются пневмонии вызванные паразитами и грибками.
«Вирусы же так же могут вызывать воспалительный процесс в легочной ткани, но это устаревающая концепция. Не редка смешанная причина, вирусно-бактериальная», — говорит врач.
При том симптомы всех пневмоний одинаковы:
Дополнительно заболевание может сопровождаться кашлем, чаще он отличается отхождением мокроты, хотя может быть и сухим. Также бывают случаи, когда кашля нет вовсе. К тому же в первые дни заболевания поражение легких даже опытный врач может не услышать. А потому главное в диагностике заболевания — рентген и КТ, которые объективно покажут наличие воспалительного процесса. При появлении симптомов заболевания важно быстро обратиться к специалисту и постараться снизить контакт с зараженным. Важно помнить, что дети заболевание переносят легче, пенсионеры — намного тяжелее.
По словам главврача клиники «Лидер медицина», педиатра, инфекциониста Евгения Тимакова, лечение вирусной пневмонии достаточно сложное и продолжительное — на вирус не действуют антибиотики.
«За время пандемии коронавируса люди, в том числе дети, лечились самыми разными препаратами, к которым сейчас выработалась устойчивость. К тому же у переболевших коронавирусом изменился иммунный ответ. Кроме того, на фоне подъема нескольких заболеваний, в том числе ОРВИ, бактериям легче внедриться в организм, и их трудно оттуда вывести», — пояснил инфекционист.
Однако страдают тюменцы сейчас не только заболеваниями легких, но и проблемами с пищеварительным трактом — в больницах выросло число случаев заражения ротавирусом. Инфекционист Владимир Сорокин также отмечает, что чаще всего первыми заражаются инфекцией дети.
«Заразиться можно через продукты, грязные руки или длительный контакт с зараженным. Наиболее частые места заражения — это детские сады, школы, общественные бассейны и общественный транспорт. Наиболее частые случаи заражения встречаются среди детей», — говорит специалист.
При том вирус достаточно долго может жить во внешней среде. До 60 дней он сохраняется в водопроводе, 45 дней на предметах и игрушках, около 30 суток на продуктах.
Однако ротавирус не так опасен, как пневмония, пусть и имеет неприятные и ухудшающие состояние симптомы, среди которых:
Чтобы минимизировать вероятность заражения, важно особое внимание уделять гигиене. чаще мыть руки, особенно после посещения общественных мест. Также важно промывать и продукты, которые вы собираетесь употребить.
Одеваться сейчас стоит по погоде, стараясь избегать перегревания или переохлаждения, так как ослабленный организм более восприимчив к вирусам и инфекциям. В случае возникновения недомогания важно своевременно обратиться к врачу.