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Пневмония

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2024
Особо заразно! Тюменской области грозит эпидемия микоплазменной пневмонии
29 октября, 05:10
У нее нет симптомов: в Тюмени дети начали заражаться необычным видом пневмонии
Для заболевания не характерны высокая температура тела и какие-либо жалобы на самочувствие. Однако такая пневмония, микоплазменная, очень опасна.
12 октября, 09:01
Число заболевших внебольничной пневмонией растет в Тюменской области
По данным управления Роспотребнадзора, за последние две недели этот показатель составил 63 на 100 тысяч населения.
23 сентября, 06:44
«Пришло, откуда не ждали»: тюменцы массово заболевают пневмонией и ротавирусом
11 марта, 08:25
Молодую учительницу из Ишима могла убить врачебная ошибка
Терапевт из Новосибирска прокомментировала инцидент со смертью учительницы из Ишима. Специалист ответила, действительно ли ошибка врачей могла привести к смерти пациентки.
6 февраля, 14:34
2022
В Тюмени за сутки 110 человек заболели коронавирусом
В регионе все еще функционирует оперштаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. По данным его специалистов, ха минувшие 24 часа в регионе было выявлено 110 человек с положительными тестами на COVID-19.
6 ноября 2022, 13:49

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