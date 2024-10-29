В Тюмени за сутки 110 человек заболели коронавирусом

В регионе все еще функционирует оперштаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. По данным его специалистов, ха минувшие 24 часа в регионе было выявлено 110 человек с положительными тестами на COVID-19.