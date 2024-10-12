У нее нет симптомов: в Тюмени дети начали заражаться необычным видом пневмонии

Posted 12 октября, 09:01
Published 12 октября, 09:01
Modified 12 октября, 09:01
Updated 12 октября, 09:01
По словам медиков, подозрения на данный вид пневмонии возникает в том случае, если у ребенка долго не проходит кашель. Кроме того, болезнь выдает себя при выслушивании фонендоскопом.
«При „классической“ пневмонии врач слышит хрипы за счет уплотнения вокруг очага воспаления легочной ткани, которая обладает хорошей проводимостью звука. При микоплазменной пневмонии аускультация дает рассеянные хрипы в умеренном количестве, либо хрипов может вовсе не быть», — пояснил врач-педиатр Филатовской клиники Никита Борисенков.
По его словам, если не лечить микоплазменную пневмонию, вероятно возникновение тяжелых последствий, том числе воспаление сердечных клапанов.
Преимущественно микоплазменная пневмония развивается у детей старше 5 лет и молодых людей до 40 лет, но в последнее время встречается и у пациентов пожилого возраста. Заболевание является заразным и передается воздушно-капельным путем, пишет 72.RU.
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