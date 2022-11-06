В Тюмени за сутки 110 человек заболели коронавирусом

Сейчас в Тюменской области развернуто 35 ковидных коек, 20% из которых — пустуют.
В минувшие сутки выздоровели 169 человек, но 1301 пациентов еще остаются под наблюдением, но большая их часть находится на амбулаторном лечении.
Однако сейчас на ИВЛ в связи с коронавирусом не находится ни один пациент.
Также специалисты оперштаба напоминают о важности вакцинации от вируса и сообщают, что на 6 ноября было проведено 1 383 764 вакцинаций против коронавируса, полным курсом — 1 166 162.
Ранее «Наш город» рассказывал о том, с какими вопросами тюменцы чаще всего обращаются на горячую линии по гриппу и ОРВИ,