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В Тюмени за сутки 110 человек заболели коронавирусом

6 ноября 13:49
Фото: 1MI

За минувшие сутки в Тюменской области выявлено 110 новых случаев COVID-19

В регионе все еще функционирует оперштаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. По данным его специалистов, ха минувшие 24 часа в регионе было выявлено 110 человек с положительными тестами на COVID-19.

Сейчас в Тюменской области развернуто 35 ковидных коек, 20% из которых — пустуют.

В минувшие сутки выздоровели 169 человек, но 1301 пациентов еще остаются под наблюдением, но большая их часть находится на амбулаторном лечении. 

Однако сейчас на ИВЛ в связи с коронавирусом не находится ни один пациент. 

Также специалисты оперштаба напоминают о важности вакцинации от вируса и сообщают, что на 6 ноября было проведено 1 383 764 вакцинаций против коронавируса, полным курсом — 1 166 162.

Ранее «Наш город» рассказывал о том, с какими вопросами тюменцы чаще всего обращаются на горячую линии по гриппу и ОРВИ,

#Здоровье#Коронавирус#Вакцинация от коронавируса в Тюменской области#Вакцинация#COVID-19#Оперативный штаб#ИВЛ#Пневмония#Алиса Вернер
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