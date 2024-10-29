Особо заразно! Тюменской области грозит эпидемия микроплазменной пневмонии

Как отмечают в Роспотребнадзоре по Тюменской области, микоплазма передается воздушным путем при чихании, кашле, разговорах и других ситуациях. Группы с повышенным риском заражения включают детей, людей с ослабленным иммунитетом, а также страдающих обструктивными заболеваниями дыхательных путей. Чаще всего микоплазменная пневмония диагностируется у детей и подростков, особенно в закрытых коллективах, где контакты близки. А значит под угрозой дошкольные учреждения, школы и студенческие группы. Также возможны случаи заражения внутри семьи.