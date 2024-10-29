Особо заразно! Тюменской области грозит эпидемия микроплазменной пневмонии

Posted 29 октября, 05:10
Published 29 октября, 05:10
Modified 29 октября, 05:12
Updated 29 октября, 05:12
Всплеск заболеваемости микроплазменной пневмонией впервые за долгое время отмечается в регионах России. Как говорит тюменский врач-инфекционист Геннадий Уманский, в Тюменской области и других регионах еще не было микроплазменных эпидемий, однако вероятность ее крайне высока, так как ситуация осложняется сезонностью и способом передачи инфекции. Уже сейчас инфекцией заражаются взрослые и дети.
«Передается воздушно-капельным путем, а значит, достаточно быстро распространяется. Вспышки заболеваемости фиксировались и ранее, но особой массовости у этого явления не было. Сейчас, при переходе в холодный сезон, ситуация может усугубиться», — говорит врач.
Уманский пояснил, что микоплазменная пневмония — это инфекционное заболевание, вызванное бактерией Mycoplasma pneumoniae. Она относится к числу атипичных пневмоний и чаще всего поражает молодое поколение. Несмотря на то что болезнь может протекать в легкой форме, ее последствия и осложнения могут быть серьезными.
Так, микроплазменная пневмония часто начинается с обычной простуды: появляются кашель, головная боль, усталость и боль в горле. Однако со временем кашель может усиливаться и становиться сухим и продолжительным. В некоторых случаях наблюдаются высокая температура, озноб и затрудненное дыхание. Из-за своеобразного течения болезни, ее трудно сразу диагностировать. Врачи могут ошибочно принять микоплазменную пневмонию за вирусную инфекцию, что задерживает назначение адекватного лечения.
Более того, микоплазменная пневмония может привести к осложнениям. К ним относятся: плеврит, бронхит и сердечно-сосудистые проблемы, в редких случаях инфекция может затрагивать сердце, вызывая миокардит.
Как отмечают в Роспотребнадзоре по Тюменской области, микоплазма передается воздушным путем при чихании, кашле, разговорах и других ситуациях. Группы с повышенным риском заражения включают детей, людей с ослабленным иммунитетом, а также страдающих обструктивными заболеваниями дыхательных путей. Чаще всего микоплазменная пневмония диагностируется у детей и подростков, особенно в закрытых коллективах, где контакты близки. А значит под угрозой дошкольные учреждения, школы и студенческие группы. Также возможны случаи заражения внутри семьи.
«Период инкубации этого заболевания варьируется от трех до 14 дней, в некоторых случаях может достигать трех недель. Симптомы микоплазменной пневмонии включают частый, мучительный кашель с небольшим количеством мокроты, боли в груди, возможно развитие затрудненного дыхания», — объясняют в Роспотребнадзоре.
Также, по словам медиков, подозрение на этот вид пневмонии может возникнуть, если у пациента долго не проходит кашель. Кроме того, болезнь можно обнаружить при прослушивании фонендоскопом.
«При „классической“ пневмонии врач слышит хрипы за счет уплотнения вокруг очага воспаления легочной ткани, которая обладает хорошей проводимостью звука. При микоплазменной пневмонии аускультация дает рассеянные хрипы в умеренном количестве, либо хрипов может вовсе не быть», — пояснил врач-педиатр Филатовской клиники Никита Борисенков.
По словам специалистов, для предотвращения заражения микоплазменной пневмонией полезно регулярно проводить влажную уборку дома и рабочих помещений. Микоплазмы неустойчивы в окружающей среде и гибнут при высоких температурах, а также при использовании современных моющих и дезинфицирующих средств.
Важные профилактические меры включают соблюдение правил личной гигиены, такие как частое и тщательное мытье рук, а также прикрывание рта и носа бумажной салфеткой при кашле или чихании. Для укрепления иммунитета рекомендуется пить не менее 2,5 литров воды в день, увеличить физическую активность и обеспечить себе достаточно времени для сна. Также следует избегать переохлаждения, длительного и близкого контакта с больными простудой.
Кроме того, важно соблюдать личную гигиену и избегать контактов с больными, особенно в холодное время года. Здоровый образ жизни — это тоже важный фактор: регулярные физические нагрузки, сбалансированное питание и достаточный сон помогут укрепить иммунную систему.
Важно помнить, что осенне-зимний период часто сопровождается вспышками респираторных заболеваний, что увеличивает риск развития пневмонии. Вакцинация против гриппа и пневмококковой инфекции помогает снизить риск заболевания, особенно в период эпидемий.
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