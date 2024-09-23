Число заболевших внебольничной пневмонией растет в Тюменской области

Posted 23 сентября, 06:44
Published 23 сентября, 06:44
Modified 23 сентября, 16:34
Updated 23 сентября, 16:34
Одновременно с этим в регионе регистрируется сезонный рост заболеваемости ОРВИ и COVID-19. Вирусы гриппа не циркулируют. За последнюю неделю коронавирусная инфекция была выявлена у 282 жителей Тюменской области.
«Ситуация по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, гриппом и COVID-19 находится на контроле управления Роспотребнадзора по Тюменской области», — пояснили в ведомстве.
И добавили, что в настоящее время в регионе продолжается прививочная кампания против гриппа. На данный момент вакцины против вируса гриппа уже поставили более 280 тысяч человек.
Ранее «Наш Город» писал, что в Ялуторовске на минувшей неделе на дистанционное обучение отправили более 60 классов из-за роста числа заболевших ОРВИ. Удаленно ребята будут учиться в течение пяти дней.