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Posted 23 сентября, 06:44

Published 23 сентября, 06:44

Modified 23 сентября, 16:34

Updated 23 сентября, 16:34

Число заболевших внебольничной пневмонией растет в Тюменской области

Число заболевших внебольничной пневмонией растет в Тюменской области

23 сентября 2024, 06:44
Фото: 1MI
Сюжет
Коронавирус
По данным управления Роспотребнадзора, за последние две недели этот показатель составил 63 на 100 тысяч населения.

Одновременно с этим в регионе регистрируется сезонный рост заболеваемости ОРВИ и COVID-19. Вирусы гриппа не циркулируют. За последнюю неделю коронавирусная инфекция была выявлена у 282 жителей Тюменской области.

«Ситуация по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, гриппом и COVID-19 находится на контроле управления Роспотребнадзора по Тюменской области», — пояснили в ведомстве.

И добавили, что в настоящее время в регионе продолжается прививочная кампания против гриппа. На данный момент вакцины против вируса гриппа уже поставили более 280 тысяч человек.

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